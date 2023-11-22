張書偉準岳父說話了！迎娶謝京穎「照步來」 婚禮禁唱Energy
謝京穎今（22）日出席5G+產業新星揚帆啟航計畫記者會，12月與張書偉就要結婚，謝京穎上周帶張書偉回屏東老家，回程自己就像女兒賊，滿車的農產品，讓她直說「好幸福」，接下來就是等合完八字，兩人選定登記結婚的日子後，再來尋找婚宴場地，一切聽從爸爸的話「照步來」，婚禮細節不能馬虎。
記者羅凌筠／台北報導
被問到有沒有迷過偶像？像是未婚夫所屬的團體Energy，她說從小就是看民視八點檔，所以只有跟爺爺媽媽去渡假村追八點檔演員，還會收集演員簽名照，而她在大學的時期跟同學都很瘋狂追《風水世家》，在那時候注意到張書偉飾演的阿Ben，算是當年她心中八點檔的男神，只是到了《黃金歲月》，才真正合作到。
謝京穎、楊淨宇今日主持「玩學5G．新視界創新應用特展」，楊淨宇加碼獻唱自己的歌曲《金魚》、《任性點你》；謝京穎現場邀約楊淨宇，希望她能擔任自己婚禮上的歌手，只是歌單有禁忌，不能唱Energy的《放手》。謝京穎表示曾在高雄跨年晚會和楊淨宇同台勁歌熱舞，這一次兩人也會在民視除夕特別節目演出，現在緊鑼密鼓練舞中，要觀眾拭目以待。
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