民眾黨不分區「雙黃」列頭兩位 王婉諭酸：多為酬庸跟公關考量
民眾黨今（22）日公布2024年選戰不分區立委名單，前兩名分別為前台北市副市長黃珊珊、前立委黃國昌。對此，時代力量批評，民眾黨不分區整體名單較上一屆更加黯淡無光，看不到價值，只看到政治。
記者呂炯昌／新北報導
民眾黨今天在全國競總公布全國不分區立委34人名單，依序為黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷、劉書彬、 洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、許忠信、徐瑞希、楊弘意、 陳智菡、莊貽量、林筱淇、吳梅壽、 張雪如、 湯宏正、林淑芬、梁明輝、廖維欣、馮啟彥、林子宇、張清俊、林治華、李家豪、邱于珊、 周榆修。
時代力量黨主席王婉諭表示，名單中除了前兩名較具專業實務經歷，其他人選多為政治酬庸與公關行銷考量，整體名單較上一屆更加黯淡無光，看不到價值，只看到政治。
王婉諭感慨，民眾黨成立才不到5年，就已經學會藍綠最令人民反感的政治分贓，把不分區名單當作派系酬庸的工具，提出比國民黨、民進黨更令人失望的名單，談何最強戰力、超越藍綠。
王婉諭強調，隨著各政黨不分區名單陸續公布，時代力量是唯一以價值、專業為考量，提出人選的政黨，在未來藍綠不過半的國會，請讓時代力量，扮演把關國會的關鍵少數，繼續推動進步的法案與政策。