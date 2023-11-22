王中平愛女受封「最美星二代」！晉升國民岳父 施孝榮激動喊親家
「2024民歌49高峰會PRO升級版」將在明年2月17日登上小巨蛋，今（22）日施孝榮、王中平、周子寒出席記者會，由於施孝榮先前提到2025年會是最後一場，今受訪談及此事，他透露停辦原因，「是別人年紀到了，很多比我們年長的歌手及觀眾，50真的剛剛好，在最好的時候留下漂亮的聲音。」第一次參與民歌演唱會的王中平，因為超正女兒韓菲出道，他因此晉升「國民岳父」，人緣還一下子變好。
記者吳雨婕／綜合報導
施孝榮談到民歌高峰會停辦，多少會惆悵，他也鬆口透露停辦的原因有很多因素，「是別人年紀到了，很多比我們年長的歌手及觀眾，50真的剛剛好，在最好的時候留下漂亮的聲音。」停辦消息傳出後，許多粉絲喊話不要停，看著這麼多粉絲期待的聲音，施孝榮才鬆口，「鐵心不知道會不會被融化」，為是否會繼續辦民歌演唱會留下伏筆。
此外，王中平首次參加民歌高峰會，聊到女兒韓菲一出道後隨即受封「最美星二代」，他也因此成為「國民岳父」，他自爆：「有些朋友不是很常聯絡，現在也會LINE一下，應該是為他們的小孩打算。」施孝榮則大呼：「我是找你來演出，不是在為我兒子打算！」但也開玩笑說會叫王中平親家，「小朋友小時候有看過，早知道就指腹為婚了！」