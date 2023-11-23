幫35歲女兒找老公！越南媽媽上網找女婿　花兩年篩選「東床快婿」

VinFast否認在美國被告！股價暴跌92％　兩大律師事務所介入調查

▲越南電動車製造商VinFast股價大起大落，讓蒙受巨額損失的投資人感到憤怒，美國兩大律師事務所正介入調查。（圖／翻攝自官網）
▲越南電動車製造商VinFast股價大起大落，讓蒙受巨額損失的投資人感到憤怒，美國兩大律師事務所正介入調查。（圖／翻攝自官網）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南電動車製造商VinFast在今年8月14日借殼上市後，股價大起大落，曾竄升至每股82.35美元，市值一度僅次於特斯拉，被外界譽為「妖股」。然而股價大跌後，蒙受巨額損失的投資人感到非常憤怒，美國兩大律師事務所在17日宣布正介入調查。VinFast對此則發出聲明，表示目前在美國尚未被正式起訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
越南快訊》報導，美國律師事務所Robbins Geller Rudman & Dowd LLP在17日宣布，正在調查VinFast 是否因做出虛假陳述和未向投資者披露重大資訊而違反美國證券法。據悉，VinFast的股價曾一度飆漲至每股82.35美元，然而截至11月15日，VinFast的股價暴跌了92％，跌至每股僅剩6.17 美元。律師事務所已公開招募蒙受損失的投資者，鼓勵他們提交相關報告，以便調查VinFast是否違法。

另外一家美國律師事務所Pomerantz LLP 也正代表VinFast的股東調查理賠事宜。自從這兩家律師事務所公開調查聲明後，VinFast的母公司Vingroup股價持續暴跌。17日下跌 6.4%，是11月7日以來的最低點。

Vingroup法律事務副總監何玉蘭（Ho Ngoc Lam）強調，在美國「提告行為」是很常見的，公司準備在美國發展業務時，早已對此做好充分地規劃。她表示，兩家律師事務所正在調查VinFast並不代表VinFast已被起訴，她補充說明VinFast仍持續進行美國當地的公司營運和業務發展。

她更指出，美國其他大公司如電動車製造商特斯拉和軟體公司Amplitude，過去也曾面臨類似的情況，遭受律師事務所公開調查。通常律師事務所發表聲明，是為了試圖尋找更多當事人，以便於搜集相關證據，對大品牌提起訴訟。

越南電動車VinFast隸屬於越南首富范日旺（Pham Nhat Vuong）的集團Vingroup的控股子公司，今年擴大量產、交車輛激增，加上瞄準平價顧客市場，外國專家評估越南電動車產業將會在未來十年蓬勃發展，不過VinFast的股價則歷經數度波折，已成為投資者口中的「妖股」。

台灣成第三！越南旅客來源國大洗牌　電子簽證讓台人赴越意願激增

幫35歲女兒找老公！越南媽媽上網找女婿　花兩年篩選「東床快婿」

激瘦29公斤！越南女靠「這運動」暴瘦　走出被霸凌陰影

70萬TikTok越南網紅在柬埔寨做傻事！慘遭官方封號　引起跨國爭端

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞