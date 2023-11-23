VinFast否認在美國被告！股價暴跌92％　兩大律師事務所介入調查

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另外一家美國律師事務所Pomerantz LLP 也正代表VinFast的股東調查理賠事宜。自從這兩家律師事務所公開調查聲明後，VinFast的母公司Vingroup股價持續暴跌。17日下跌 6.4%，是11月7日以來的最低點。
Vingroup法律事務副總監何玉蘭（Ho Ngoc Lam）強調，在美國「提告行為」是很常見的，公司準備在美國發展業務時，早已對此做好充分地規劃。她表示，兩家律師事務所正在調查VinFast並不代表VinFast已被起訴，她補充說明VinFast仍持續進行美國當地的公司營運和業務發展。
她更指出，美國其他大公司如電動車製造商特斯拉和軟體公司Amplitude，過去也曾面臨類似的情況，遭受律師事務所公開調查。通常律師事務所發表聲明，是為了試圖尋找更多當事人，以便於搜集相關證據，對大品牌提起訴訟。
越南電動車VinFast隸屬於越南首富范日旺（Pham Nhat Vuong）的集團Vingroup的控股子公司，今年擴大量產、交車輛激增，加上瞄準平價顧客市場，外國專家評估越南電動車產業將會在未來十年蓬勃發展，不過VinFast的股價則歷經數度波折，已成為投資者口中的「妖股」。