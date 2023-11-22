阿特曼成功復辟回歸OpenAi　「這些人」在背後力挺施壓很關鍵

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美媒《CNBC》透露，包含OpenAI最大的投資者微軟在阿特曼被解雇後不久表示，微軟仍然致力和這家人工智慧公司的合作，但實際上OpenAI的投資者們，在事前並未提前得到要解僱阿特曼的任何消息。
知情人士稱包含微軟（Microsoft）、老虎全球管理（Tiger Global）和興盛資本（Thrive Capital）在內的主要投資人都向OpenAI施壓要讓阿特曼回歸，科斯拉風險投資公司（Khosla Ventures）則稱不論阿特曼是否回OpenAI，公司都將全力支持他們。
《紐約時報》則指出，在OpenAI發出聲明稱公司原則上與阿特曼達成協議後，將會重組初始董事會，包含雲端公司Salesforce前共同執行長泰勒（Bret Taylor）擔任董事長，美國前財長桑默斯（Larry Summers）將加入董事會、問答網站Quora的共同創辦人兼執行長安捷羅（Adam D’Angelo）將續任董事。
消息人士稱阿特曼回鍋組成的小型董事會的任務在於審查並任命最多9人的正式董事會，改革OpenAI的治理狀況。消息稱微軟要求在擴大後的董事會保有一席，阿特曼本人也有意占一席，此外總裁布羅克曼也將重返。
微軟執行長納德拉（Satya Nadella）則在社群X轉推阿特曼回鍋消息，並稱看好OpenAI董事會的變革，「相信這是通往更穩定、健全且有效的治理層的道路。」