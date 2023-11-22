禁愛令像緊箍咒！陳怡叡15秒影片外流、傳交往春風 公司快斬八卦
啦啦隊女孩所屬球團都有不成文的禁愛令，樂天女神林襄和球員馬傑森的戀情見光死，倪暄更是因為感情糾紛選擇離隊，「樂天第一美」陳怡叡（Yuri）過去和舊愛的親密影片多次被拿出來作文章，先前還被爆料與本土天團玖壹壹成員春風（洪瑜鴻）交往，兩起事件，經紀公司都在第一時間做好危機處理。
記者楊穎軒／綜合報導
2021年5月，陳怡叡一段疑似不小心手滑，誤發在IG的男女親密影片在網路上瘋傳，片中，一名身材精壯的男子，整個人趴在陳怡叡身上，頭部放在女方胸前游移，躺在瑜伽墊上的陳怡叡開口問：「累累喔？」男生撒嬌回：「好累喔！」她便拍拍對方的背，貼心安撫。
事實上，該則15秒短片，為陳怡叡多年前與交往對象拍攝的情侶健身影片，當時誤傳到IG限時動態後便刪除，雖然是舊影重提，但依然造成熱議，當時《NOWnews今日新聞》求證經紀人，對方證實影片女主角是陳怡叡本人，「這已經是好久之前的影片了，不知道為什麼現在網路又重新拿出來討論，希望大家能夠關注Yuri在球場跟演藝圈的好表現，謝謝大家的關心！」
今年8月，陳怡叡被週刊報導和男團玖壹壹成員春風祕戀，不但能夠進出彼此住處，男方還派專車接送女神南下，對於28歲陳怡叡與大8歲春風傳戀情，樂天球團向《NOWnews今日新聞》表示：「公司對於藝人私下交友的情況都不會過問，跟朋友餐敘、聚會都是正常社交，大家不要過多聯想。希望大家多多關注她在球場和戲劇上的表現。」
春風所屬的混血兒娛樂則說：「朋友聚會或出遊，不需要過多揣測，謝謝關心。」陳怡叡沉默3天後也親自在粉專說明和春風的關係，「先不要看到網路故事就這麼快幫我下結論，將來找到幸福會跟大家分享的，好嗎？」否認談戀愛。
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