舌尖上的文化交流！手作越南春捲 新住民夫婦學習做料理
隨著台灣新住民人數日漸增加，許多具有文化特色的異國美食已經逐漸融入台灣的生活中。移民署台中市第一服務站近期舉辦新住民法令宣導及家庭教育講座，邀請新住民多元文化講師龐善云帶領新住民及家人一起手作越南春捲，並在DIY的過程中，融入了越南文化的介紹，讓來自不同國家的學員，透過美食進行文化交流，拉近彼此的距離。
國際中心賴正琳／綜合報導
新住民多元文化講師龐善云是來自越南的新住民，她提到越南料理常以新鮮生菜佐以醬料上桌，可以感受生菜葉子的香脆和醬料的酸甜辣，而台灣的家常料理則是著重在爆香跟調味。剛嫁來台灣的時候，因為飲食習慣不同，總使她特別思念家鄉味，現在台灣已經匯聚許多異國的特色料理，新住民可以帶著家人一起去品嚐母國美食，讓台灣家人拓展美食版圖，瞭解不同文化的差異，進而多加尊重和接納多元文化。
龐老師今天帶領學員一起DIY製作好吃又好看的越南春捲，準備了特別的越南米紙、蔬菜、肉類、海鮮等，讓學員依照自己的口味和習慣，自由搭配製作春捲。越南女婿吳先生表示，越南米紙看起來硬梆梆，沒想到用水噴兩下之後，竟然像變魔術一樣變軟且有彈性。一旁的陳先生也說：「原來越南春捲製作方式這麼簡單，今天學起來，以後太太想念家鄉味的時候，就可以做給太太吃了。」
台中市第一服務站站主任王驥表示，透過異國美食DIY的活動，可以促進不同文化背景的族群交流進而互相理解及尊重，今年內政部移民節慶祝活動將於12月10日（星期日），在台中市「國立自然科學博物館」舉行，現場將設置多國特色美食攤位，歡迎大家到時候一起來共襄盛舉，品嚐美味的異國料理。