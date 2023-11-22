水保署推動「棲地共享」 企業響應守護新臺灣12生肖
農業部農村水保署南投分署推動「棲地共享」，並以「他們的家，我們來守護」理念，呼籲農友少用農藥，有機栽種，與保育類動物「棲地共享」，打造友善生態環境，獲得連鎖品牌森森燒肉、全日物流公司與母指料王企業響應，今天簽署合作；另有來自南投雲林的14名農友也挺身支持，呼籲更多農友加入行列共譜永續農村新篇章。
記者金武鳯/台中報導
水保署南投副分署長陳存凱指出，你知道台灣有新12生肖嗎？這是農友們響應棲地共享倡議，以「牠們的家，我們來守護」理念，透過「有機認證」、「綠色保育」等友善耕作方式，以守護包含石虎、山麻雀、藍腹鷴、諸羅樹蛙、彩鷸、台灣鳳蝶、台灣白魚、黃金鼠耳蝠、食蛇龜、台灣野兔、金線蛙及東方蜂鷹等12種保育類或臺灣特有種動物，已成為自然生態界所謂台灣新12生肖。
陳存凱表示，當第一線農民願意以友善耕種方式，犧牲產量，以維護野生動物的權益時，希望也能爭取更多民眾與消費者認同，成為「棲地共享」的共同推手。所以特地將這些農友的農產品整合成「新臺灣12生肖」禮盒，上架至嘖嘖平台，鼓勵民眾以消費的力量來支持生態保育，一同守護動物的棲地，找回更多的保育動物。
森森燒肉率先響應支持。森森燒肉林旻峰營運副總經理表示，棲地共享讓珍貴生物與人類共存在台灣這片土地上，這樣的理念與森森燒肉品牌不謀而合。森森一向嚴選食材，不僅重視食材來源是否安心安全，同時落實企業社會責任，關注生態議題，對於棲地共享這個概念，既能支持友善農作的農友，又可以對生態環境產生良善循環，因此認同採購「新臺灣12生肖」禮盒，全力支持棲地共享。另外，也選用在地新鮮農產，例如南投分署的農萊平台裡雲林在地的農產：水林鄉微醺農場小黃瓜及義賢合作農場南瓜等，都是店裡的特選食材。
除此，包括全日物流公司與母指料王企業也響應支持。農村水保署呼籲民眾一同用消費支持生態保育，有大家的支持，就是農友們的動力，一起成為臺灣保育動物的守護者！想了解更多棲地共享資訊請上「農村小童」粉絲專頁查詢。