勞動市場穩定！10月失業率3.43％創23年同期低 可望續降
行政院主計總處今（22）日發布最新失業統計，根據資料指出，10月失業人數為41萬1千人，月減1.23%，主因對原有工作不滿意而失業者減少5千人；與上年同月比較，失業人數減少4.75%。今年前10月失業人數平均為41萬9千人，年減4.14%。
記者鄭妤安／台北報導
10月失業率為3.43%，續創23年來同期低，月降0.05個百分點，年降0.21個百分點。今年1至10月失業率平均為3.51%，年降0.18個百分點。若按教育程度別觀察，以大學程度者失業率 4.68%最高，高級中等（高中、 高職）及研究所程度者分別為3.14%及2.70%；按年齡層觀察，15至19歲者失業率8.45%，20至24歲者11.56%，多為初次尋職，且處職場調適階段，25 至29歲者失業率為6.02%，30至34歲者降至3.63%。
據了解，主計總處分析，目前勞動市場情勢仍處穩定階段，預估年底失業率可望持續下降。
10月失業週數平均為20.7 週，較上月縮短0.2週，其中初次尋職者20.9週，較上月延長2.7 週；非初次尋職者為20.6週，較上月則縮短1.1週。10月失業期間達1年以上之長期失業人數為4萬6千人，月減1千人，年減1萬6千人。