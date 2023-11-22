上億元異常市場交易遭檢調搜索 新北果菜公司：趁此體檢改善缺失
新北地檢署今（22）日上午指揮新北市調處調查官前往新北果菜運銷公司5處地點搜索，現場約談後帶回4名拍賣員、4名果菜業者與1名證人共9人進行訊問，全案朝違反貪汙治罪條例罪嫌偵辦中。對此，先前在議事廳揭露果菜公司有大量「不在正常時間」交易紀錄的民進黨新北市議員黃淑君拜託檢調盡快偵辦還給交易市場的乾淨。新北果菜公司也回應配合調查查明真相外，也趁此事件進行交易流程總體檢，有缺失立即改善。
記者吳嘉億／新北報導
新北市議員黃淑君是在本月7日於市議會市政總質詢時揭露，經調閱新北果菜公司今年拍賣資料，一般果菜公司進貨時間落在晚間11時至隔天凌晨2時左右，拍賣最晚到清晨5時30分，但新北果菜公司卻有不少已過拍賣時間的交易紀錄，直言「誰早上7、8點還在拍賣」，並提到接獲檢舉有拍賣人員疑似圖利特定廠商的情事，要求新北市政府農業局及新北果菜公司追查。
在今日檢調大動作進行搜索與偵辦後，黃淑君表示，在總質詢時揭露這樣不正常的交易紀錄超過10萬筆，整個成交金額達1.3億元以上，強調市府應該重新檢視拍賣市場為何出現這樣狀況？為何無法捍衛農民的收益？並且保護消費者的權益。
黃淑君呼籲，要求新北市政府農業局跟新北果菜市場相關管理階層應負起責任，追查是否為知情不報或是要更積極做管理機制檢討，落實整個交易市場的公平，拜託檢調盡快調查並還給果菜交易市場的乾淨。
新北果菜公司表示，第一時間已進行公司內部行政調查懲處及人員調職處理，對相關同仁依規定給予記過處分並調離管理職；強調公司完全配合檢調查查明真相外，並趁此次事件對板橋市場交易流程進行總體檢，有缺失立即改善，在不影響農民權益下，提供更公開、公平且安心的交易平台。