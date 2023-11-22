AI指標股「臉色鐵青」　分析師：還有機會反彈！或可換這類股

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而台股盤面焦點放在AI概念股，因為輝達第3季營收與第4季展望佳，但因為「示警」中國大陸的銷售可能有顯著的下降，因此輝達盤後股價一度跌超過6%，也讓一票台廠AI概念股臉綠。
輝達第3季（截至10月29日）營收達181.2億美元，季增34%、年增206%，優於市場預期，EPS為4.02美元，季增50%，也較去年暴增近6倍，優於分析師預期3.37美元。展望第4季，輝達預測營收大約可成長逾230%，來到200億美元加減2%，高於市場分析師平均預估的179億美元。不過，輝達也「示警」，對中國大陸的銷售會有顯著下降。
輝達指出，資料中心營收有四分之一來自中國大陸，隨著美方對中國的AI晶片限制，輝達不諱言面臨地緣政治競爭的壓力，但輝達也強調，雖然中國大陸銷售下降，但其他地區的強勁成長應足以彌補。即便輝達樂觀以對，會為中國大陸推出改版的合規版的晶片，但華爾街的分析師仍認為，美國擴大管制，輝達為中國市場研發專用的晶片仍面臨挑戰。
為此，分析師鄭偉群回應《NOWnews今日新聞》表示，輝達盤後股價一度跌逾6%，主要還是因為受到美中科技戰、美方晶片禁令的影響，中國營收可能受到影響而下滑，因此連帶影響台股與AI概念股。不過，由於CoWoS產能還是非常短缺，台積電也還在積極擴充產業，因此短線上他認為不論是輝達、技嘉、廣達或緯創接下來營收應該會不錯，因為整體出貨吃緊。
但如果看長線，鄭偉群認為還是要看美中科技戰的發展，晶片禁令之下各大廠如何因應。至於若看籌碼面的話，他以技嘉為例表示，技嘉第三季獲利14.79億元，季增66.18%、年增26.48%，每股盈餘2.33元，財報亮眼，但股價從最高點370元到230元附近，這代表什麼？代表市場有點太過樂觀，因為畢竟組裝廠的毛利沒有大家想得高。
鄭偉群表示，現在檯面上這幾檔AI股來到低檔，融資持續增加，代表短線上有機會反彈，因為股價其實都跌深了，且還守穩五日線，但他提醒如果反彈上來還是要注意整體的賣壓，像技嘉在季線附近就有賣壓。不過，他強調AI還是長線主流，像矽智財（IP）威盛、智原、世芯-KY甚至金麗科近期都有不錯的表現，建議投資人長線上還是要做AI的股票，只是有些個股反彈上來，因為有賣壓就得要做換股的動作。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。