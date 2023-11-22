▲打破框架的美　鳳小岳現身：每個人都該寵愛自己

我是廣告 請繼續往下閱讀
知名醫美集團自2010年創立至今已第14年，從一家的診所，逐步拓展到目前兩岸共計32家的直營與合作加盟體系規模，在台灣診所遍及全台，讓求美者都能享有安全、安心、專業的醫療服務。總院長陳俊光醫師表示：「『醫者，父母心也』是我當醫師的信念，也是成立宗旨。相信在提供美麗自信的服務之下，更是顧客首選且安心交付的品牌。」
自成立以來，秉持「專業、服務、價值」，長期用心經營，透過不斷精進醫療專業技術及設備，提供消費者優質安心的服務，目前新竹市區與新北市永和區已有新診所籌備開幕中，期許未來廣泛服務不同區域的客群，並成為全球華人信任的醫美品牌。
原廠玻尿酸澎潤自然 鳳小岳讚：每個人都該寵愛自己
精緻的五官、澎潤的肌膚，是許多愛美人士所追求的。根據美國美容整形外科學會2021年的資料統計，在非外科手術的醫美行為中，玻尿酸排行第二，僅次於肉毒桿菌。來自瑞典的原廠品牌，是全台灣第一支使用在臉部的玻尿酸，1996年獲得美國FDA核准。
玻尿酸品牌代言人鳳小岳分享：「玻尿酸的獨特與魅力在於能針對不同需求，量身訂做你的Style！打破框架的美，能與眾不同，成為自己的女神。醫美是更有效率的保養方式，只要慎選專業的醫師、安全性高的領導品牌，每個人都能成為更好的自己。所以我一點都不反對愛美的女生、甚至男性，透過玻尿酸這樣的產品寵愛自己、讓自己更好，每個人都有讓自己更有自信的權力。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60003
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw