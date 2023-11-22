世界年度夫人選美台灣大賽首辦 一場不限高齡選美盛會
▲世界年度夫人選美台灣大賽首辦，來自馬來西亞的國際選美策劃暨事務執行長peter lee（左二）專程前來關心。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.22)
記者
金武鳯/台中報導
｜ 2023-11-22 17:59:15 2023-11-22 19:28:50
一年一度世界年度夫人選美大賽(Mrs of the Year WORLD)，2024年6月在日本東京盛大舉行，將有來自全球16國佳麗參賽。台灣不缺席，由美與健康身心靈協會主辦的台灣大賽將於2024年3月舉行，18歲以上女性，高齡不設限，歡迎報名挑戰。屆時將進行三組分齡競賽，各組前5名優勝者，取得代表台灣前往日本參賽資格，在國際舞台展現台灣女性自信與魅力。
美與健康身心靈協會理事長徐郁善表示，每個女人內心都有一個選美夢，只是年輕時，也許各種因由無法如願。她要幫各個年齡層的女性朋友圓這個夢，為此爭取到主辦世界年度夫人選美大賽台灣比賽資格。「只要有信心，歡迎各年齡層女性報名參加！」徐郁善強調，每個年齡層都有屬於自己的風情與魅力，這項比賽就是要提供舞台，讓大家盡情展現。 徐郁善表示，世界年度夫人選美大賽自2019年舉辦至今，已成為亞洲規模最大的選美競賽之一，2023年在日本當地，即有近5,000名(含年度夫人與年度仕紳)報名參賽，由此可見，該項大賽受到的重視以及廣大影響力。「台灣之美」應該要發光發亮、讓世界看見，不能在這樣的競賽中缺席。 ▲世界年度夫人選美台灣大賽由美與健康身心靈協會首辦，理事長徐郁善(中）歡迎喜歡自我挑戰女性，不分年齡層踴躍參賽。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.22)
因此，該協會費時、費心、費力，積極與日本主辦方多次協商與爭取，終露曙光，獲得日方首肯，將台灣列入全球競賽資格，得以舉辦台灣大賽，脫穎而出的優勝者，屆時將與來自全球16個國家的優勝代表同台「比美」。
協會表示，於日本舉辦的Mrs of the Year WORLD大賽，分為世界年度夫人與世界年度仕紳競賽，台灣大賽因首度舉辦，首屆將以世界年度夫人為競賽的主要焦點，之後再將年度仕紳列入競賽。世界年度夫人選美台灣大賽分為18歲至40歲、41歲至60歲、61歲以上等三組分齡競賽，高齡不設限，歡迎自我挑戰、不給自己設限、擁有自信美的女性報名參賽。即日受理報名，到2024年2月25日止，洽詢電話:(04)24755788。 ▲世界年度夫人選美台灣大賽首辦， 一場不限高齡的選美盛會。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.22)