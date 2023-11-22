葫蘆墩圳開圳300年　盧秀燕感念先人開拓辛勞

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盧秀燕表示，300年前先人張達京先生飄洋過海來到台灣，落腳台中、在此開墾，當時此地是由原住民治理，而張達京先生擁有開墾及灌溉技術，因此他與原住民達成協議，共同開闢葫蘆墩圳。
盧秀燕指出，該工程從下游至上游逐漸拓展，讓豐原平原不僅土地豐饒，更有水利設施可使用，也使豐原的米、木材等物產皆品質優良。為感念先賢造就此地富饒，今年特別舉行盛大活動，12月16日更將於石岡水壩旁舉行音樂會，歡迎大家共襄盛舉。
水利局說，葫蘆墩圳歷史悠長，最早可溯源自雍正元年（1723年），長久以來滋養著豐原地區的農業命脈，帶動豐原地區米食、糕餅等飲食文化蓬勃發展，希望藉由葫蘆墩圳開圳300年的契機，喚起民眾對河流水文化與歷史的重視，貫徹「好的水利整治不只治水，更展現水的文化與歷史」理念。
水利局表示，葫蘆墩圳經過歲月的更迭，從豐榮水利紀念碑旁的清朝時期入水口，到花樑鋼橋下的日治時期入水口，直至今於石岡水壩取水，「葫蘆墩圳開圳300記者會」選在石岡水壩停車場廣場辦理，別具意義。
水利局也說，「葫蘆墩圳開圳300音樂會」將邀請榮獲8年台中市傑出演藝團隊的台灣青年管樂團、斬獲今年度太鼓分組錦標賽全國冠軍的玉山高中太鼓隊、后豐社大樂活口琴班、愛之旅樂團等在地傑出表演團體擔綱演出，現場還有木藝DIY體驗、彩繪牆以及創意市集，並規劃摸彩活動，現場備有多項好禮，不容錯過！更多活動詳情請持續鎖定「水利大台中」FB粉絲專頁。