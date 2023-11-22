幫你把被騙的錢討回來！法務部教學律師查詢系統 防二次詐騙
詐騙猖獗，不少人已先被詐一波，沒想到最近社群平台上又出現不少廣告，諸如某律師事務所可以協助你把被騙的錢拿回來。法務部長蔡清祥今（22）日表示，前陣子看到報導有人以律師名義在行騙，受害者就會相信，結果二度被騙，「我們覺得不捨，更不應該發生」，檢察司有建立全國律師的網路搜尋系統，想介紹給全國民眾來善用，提醒大家在委任前，多方查證。
記者潘千詩／台北報導
檢察司主任檢察官李仲仁表示，「律師」身分容易被詐團拿來利用，從早期的無律師身分代擬訴狀或陪同出庭，到後來的司法黃牛，或偽造證件假冒律師，最近也發現有詐團假冒律師發律師函給民眾詐騙，佯稱只要願意談和解，「我們就不提告」。
法務部表示，在「法務部律師查詢系統」查詢職業律師姓名，系統會提供姓名、性別、律師證書字號外，還會提供律師所屬公會、照片、律師事務所的名稱、地址、電話以及電子郵件信箱等訊息；民眾可進一步向律師所屬公會查詢，或是電詢法務部。
法務部次長蔡碧仲之前也是律師，他曾在雲嘉南職業20年。蔡碧仲分享，會找到他諮詢的民眾，通常都是經過貨比三家、會問、透過介紹才來，不是隨便找律師的，提醒大家，若碰到有人「自稱」律師，要「懂分辨」，現在電腦一按就能查詢，要問他在哪裡職業、隸屬哪間律師公會，真正的律師一定有律師事務所、加入公會，打電話過去問，就可以知道了。