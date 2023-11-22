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搭環狀線列車到新北歡樂耶誕城　期間限定桑塔熊每周三驚喜現身

▲北歡樂耶誕城桑塔熊搭乘「雪粼列車」引起民眾搶拍驚喜連連。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲北歡樂耶誕城桑塔熊搭乘「雪粼列車」引起民眾搶拍驚喜連連。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）

記者吳嘉億／新北報導

新北歡樂耶誕城已於本月17日熱鬧展開，除了於市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場規劃設置近40座耶誕氛圍裝置藝術外，更與新北捷運公司合作推出期間限定的耶誕主題環狀線列車，新北歡樂耶誕城主題公仔桑塔熊更在活動期間每周三驚喜現身車廂或月台與民眾互動，邀請大家一起來同樂。

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▲新北歡樂耶誕城桑塔熊出沒環狀線板橋站，引起民眾驚喜。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲新北歡樂耶誕城桑塔熊出沒環狀線板橋站，引起民眾驚喜。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，今年新北捷運公司首度推出新北歡樂耶誕城期間限定的環狀線主題「雪粼列車」，將列車以金色、白雪、暖黃色等元素打造，於車窗上及地板上布置各式白色及金色的雪花窗貼，猶如雪光粼粼，呈現溫暖跟溫馨的乘車空間，在11月底活動期間依固定班次營運，讓民眾除了能方便前往耶誕城會場，更可以貼近感受耶誕城主題氛圍，歡迎民眾踴躍搭乘；另外開城期間每周三下午在「環狀線板橋站月台」上也有機會與桑塔熊相見歡同樂。

今年的新北歡樂耶誕城中，市民廣場的「耶誕甜蜜派對Sweet Xmas Party」燈區，繽紛亮眼裝置除了「甜點星」耶誕樹外，周邊路口還有「巧克鼠歡樂頌」，巧克鼠躲進禮物盒裡想給大家神秘驚喜，逗趣的表情增添歡樂氛圍，還有巨大燈球裝置「Xmas故事屋」及「甜蜜魔法隧道」等大型美拍裝置，市府一樓大廳也有充滿童心的「桑塔熊FUN樂園」，廣場上更進駐「甜心派對市集」，集結有趣好玩的夾娃娃機及人氣貼圖角色「好想兔」周邊以及爆米花、冰淇淋及脆薯等各式美食，兩側更有「粉紅甜心旋轉木馬」及「杯子蛋糕圓舞曲」遊樂設施，讓小朋友創造獨特的粉紅耶誕回憶。

接著還有充滿童趣的站前廣場「甜點小鎮Sweets Town」燈區，由可愛擔當的馬卡龍作為甜點料理師，把糖果、馬卡龍及甜甜圈等元素化身成可愛又好拍的裝置，像是「翻糖馬卡龍」、「糖果屋」、「魔幻蛋糕城」及「Pink Donut」。活動期間更有「甜點小鎮薑餅屋市集」以及最受小朋友期待的遊樂設施「粉浪漫籃寶堅尼」及「冰淇淋嘟嘟小火車」，讓大家都能盡情享受在耶誕派對時光裡。

新北市政府觀光旅遊局說明，另外還有萬坪公園「白爛貓的甜蜜耶誕派對LAN LAN CAT Sweet Xmas Party」燈區，由人氣貼圖角色白爛貓以及他的好朋友們準備溫馨又有趣的五座主題裝置，歡迎大家前往與白爛貓合照打卡，最後府中廣場的「薑餅樂園 Gingerbread World」燈區，打造全台唯一的巨型薑餅人以及「皇冠巧克力屋」、「金色魔法森林」、「魔法帽耶誕樹」和「雷根糖Postman」等魔幻耶誕節裝置，讓府中廣場充滿溫馨耶誕氣氛。更多活動資訊可以到新北市觀光旅遊網新北歡樂耶誕城官網或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。

▲新北歡樂耶誕城桑塔熊搭乘「雪粼列車」邀請民眾來新北歡樂耶誕城。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲新北歡樂耶誕城桑塔熊搭乘「雪粼列車」邀請民眾來新北歡樂耶誕城。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）

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