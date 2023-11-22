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吃鍋與滷味能抽獎！週週抽住宿券　最大獎12萬元機車、吉隆坡機票

▲ ▲2023年11月29日～2024年01月07日期間，至老先覺功夫窯燒鍋開鍋或至潮味決消費滿150元，都將獲得一張全民登機抽獎券。有機會抽中價值近12萬元的宏佳騰智慧電車。（圖／記者葉盛耀攝）
▲ ▲2023年11月29日～2024年01月07日期間，至老先覺功夫窯燒鍋開鍋或至潮味決消費滿150元，都將獲得一張全民登機抽獎券。有機會抽中價值近12萬元的宏佳騰智慧電車。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

吾蜂美味集團旗下老先覺功夫窯燒鍋將13週年慶、潮味決邁入4週年慶，因此推出2023年11月29日～2024年01月07日期間，到老先覺功夫窯燒鍋開鍋或至潮味決消費滿150元，都將獲得一張全民登機抽獎券。有機會抽中價值119,980元的宏佳騰智慧電車Ai-1 Ultra Belt、AirAsia台北吉隆坡雙人來回機票。另外，「錢都火鍋」木新店開幕， 即日起～11月25日(六)憑Google好評，享85折。

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迎接冬季來臨，老先覺功夫窯燒鍋推出新口味「元氣蔘鬚糙米雞腿鍋」，以雞白湯為湯底，加上韓國高麗人蔘鬚，再混合花旗蔘粉與當歸粉，呈現出獨特人蔘風味，湯底並加了馬鈴薯丁與糙米，更添醇厚。而滷味界的潮牌「潮味決」也有新口味「羅勒義式青醬」，並有「青醬遇見湯」與「青醬小心乾」即湯與乾的兩種吃法。

▲「潮味決」也有新口味「羅勒義式青醬」，並有「青醬遇見湯」與「青醬小心乾」即湯與乾的兩種吃法。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「潮味決」滷味也有新口味「羅勒義式青醬」，並有「青醬遇見湯」與「青醬小心乾」即湯與乾的兩種吃法。（圖／記者葉盛耀攝）
2023年11月29日～2024年01月07日週年慶活動期間，消費者至老先覺功夫窯燒鍋開鍋，或至潮味決消費滿150元，可獲得全民登機抽獎券一張。且抽獎券上還另提供立即獎，保證張張有獎，其中包括老先覺與潮味決100元與50元現金折價券、獨家加碼Happy Go點數、Uber 乘車金（新戶與既有用戶）、Uber Eats 新戶滿299折150元優惠碼及Uber One 會員一個月試用碼等。

而週週抽獎日期為2023年12月07、12月14日、12月21日、12月28日與2024年01月04日、01月11日，獎項包含包括礁溪晶泉丰旅住宿券、捷絲旅宜蘭礁溪館住宿券、Twin Chef 全能雙槽電子鍋、TwinChef 雙廚折疊爐、drinkmate LUX氣泡水機、drinkmate 410氣泡水機、mosa Soda Splash 隨身氣泡水機、THERMOS極超輕彈蓋瓶350ml、Stasher碗形矽膠密封袋(S&M)及義大遊樂世界雙人門票等，獎項共計價值200萬。

2024年01月11日更將直播抽獎，揭曉獲得宏佳騰智慧電車Ai-1 Ultra Belt、宏佳騰智慧電車Ai-1 Sport以及AirAsia台北吉隆坡雙人來回機票的幸運兒。

▲每週都將可抽獎，獎項包括礁溪晶泉丰旅等各飯店住宿券。（圖／資料照，晶華酒店集團提供）
▲每週都將可抽獎，獎項包括礁溪晶泉丰旅等各飯店住宿券。（圖／資料照，晶華酒店集團提供）

另外，有國民火鍋稱號的「錢都」，慶祝新門市木新店（台北市文山區木新路三段60號）開幕， 即日起～11月25日(六)，只要憑Google好評，開鍋都享85折優惠。

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