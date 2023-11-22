吃鍋與滷味能抽獎！週週抽住宿券　最大獎12萬元機車、吉隆坡機票

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2023年11月29日～2024年01月07日週年慶活動期間，消費者至老先覺功夫窯燒鍋開鍋，或至潮味決消費滿150元，可獲得全民登機抽獎券一張。且抽獎券上還另提供立即獎，保證張張有獎，其中包括老先覺與潮味決100元與50元現金折價券、獨家加碼Happy Go點數、Uber 乘車金（新戶與既有用戶）、Uber Eats 新戶滿299折150元優惠碼及Uber One 會員一個月試用碼等。
而週週抽獎日期為2023年12月07、12月14日、12月21日、12月28日與2024年01月04日、01月11日，獎項包含包括礁溪晶泉丰旅住宿券、捷絲旅宜蘭礁溪館住宿券、Twin Chef 全能雙槽電子鍋、TwinChef 雙廚折疊爐、drinkmate LUX氣泡水機、drinkmate 410氣泡水機、mosa Soda Splash 隨身氣泡水機、THERMOS極超輕彈蓋瓶350ml、Stasher碗形矽膠密封袋(S&M)及義大遊樂世界雙人門票等，獎項共計價值200萬。
在2024年01月11日更將直播抽獎，揭曉獲得宏佳騰智慧電車Ai-1 Ultra Belt、宏佳騰智慧電車Ai-1 Sport以及AirAsia台北吉隆坡雙人來回機票的幸運兒。
另外，有國民火鍋稱號的「錢都」，慶祝新門市木新店（台北市文山區木新路三段60號）開幕， 即日起～11月25日(六)，只要憑Google好評，開鍋都享85折優惠。