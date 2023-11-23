獨／緬北戰亂！台人逃出詐騙園區　等不到我方救援竟「被送中」

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11月初，Sammy陸續接獲超過百名台灣人求援，希望離開當地，但自己安置了約40名台灣人就「扛不住了」。採訪當天，Sammy直白地對記者表示，中午前他還要湊到安置酒店的3000元美金房費，另外，還有部分待救援的詐騙受害者分散安置在租屋處，他連想救人都孤立無援。
Sammy指出，除了自己連絡上的100多人，散落在外或還未連絡上的可能還有200人，已超過自己可負荷的人數，因此先向台灣政府請求協助。他表示，若政府無法協助這些台灣人撤離戰區，至少也該出錢安置並協助聯絡家屬，但後續得到的卻是「消極處置」的答案，讓他感嘆在救援上「台灣政府把自己當外人」。
Sammy轉述台灣政府的回應為「認定是涉詐人員不是受詐人員」才會消極處置，也就是說，這批受困詐騙園區的台灣人，被懷疑可能大部分是詐騙共犯，因此政府不願意積極協助。雖然Sammy堅持不肯透露他口中聯繫的部會是哪個單位，但知情人士指出，大致的分工應是刑事局國際刑警科負責柬埔寨，緬甸由外交部駐緬甸臺北經濟文化辦事處負責，所以Sammy口中「台灣政府把自己當外人」，指的就是外交部。
由於救援講究時效，Sammy等了一個多禮拜都沒有收到台灣政府回應後，11月15日轉而向曾合作救援專案的中國公安協調。中方最後同意這批受困緬北的台灣人，能以專案方式從邊境進入雲南（果敢老街距離中緬邊境，車程約15至20分鐘），而且緊急於15日晚間放行第一批台灣人。Sammy表示，依照先前經驗，台灣人會被中方安置在酒店或校舍，經過審核後可申辦一次性台胞證返回台灣。
對於被指不積極救援在緬北的國人，