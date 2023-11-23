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獨／緬北戰亂！台人逃出詐騙園區　等不到我方救援竟「被送中」

▲緬甸北部果敢老街爆發武裝衝突，多個詐騙園區解散後，上百名被囚禁的台灣人逃出園區。圖為安置中等待救援的台灣人。（圖／前全球反詐騙組織成員Sammy提供）
▲緬甸北部果敢老街爆發武裝衝突，多個詐騙園區解散後，上百名被囚禁的台灣人逃出園區。圖為安置中等待救援的台灣人。（圖／前全球反詐騙組織成員Sammy提供）

記者李詠平／台北報導

緬甸北部今（2023）年10月底爆發武裝衝突，聲稱要打擊詐騙組織的「果敢同盟軍」，對緬甸政府軍和當地四大家族發起攻擊，當地除了槍林彈雨還時常面臨炸彈威脅。《NOWnews今日新聞》掌握獨家消息，數百名原本被囚禁在緬甸詐騙園區的台灣人，也因為這起武裝衝突順勢逃出，但等不到我國外交部伸出援手，11月15日晚間，100多人獲准以專案入境中國雲南，逃離當地戰火，但仍有約40多人等待逃離。

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長期在柬埔寨、緬甸參與救援行動的前全球反詐騙組織成員Sammy，與台灣和中國官方都有合作關係，他接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，果敢當地因為戰爭沒網路、沒食物、也缺物資，許多被放出來的台灣人直接被丟在路邊，面臨被炸死或槍殺的風險。

11月初，Sammy陸續接獲超過百名台灣人求援，希望離開當地，但自己安置了約40名台灣人就「扛不住了」。採訪當天，Sammy直白地對記者表示，中午前他還要湊到安置酒店的3000元美金房費，另外，還有部分待救援的詐騙受害者分散安置在租屋處，他連想救人都孤立無援。

Sammy指出，除了自己連絡上的100多人，散落在外或還未連絡上的可能還有200人，已超過自己可負荷的人數，因此先向台灣政府請求協助。他表示，若政府無法協助這些台灣人撤離戰區，至少也該出錢安置並協助聯絡家屬，但後續得到的卻是「消極處置」的答案，讓他感嘆在救援上「台灣政府把自己當外人」。

Sammy轉述台灣政府的回應為「認定是涉詐人員不是受詐人員」才會消極處置，也就是說，這批受困詐騙園區的台灣人，被懷疑可能大部分是詐騙共犯，因此政府不願意積極協助。雖然Sammy堅持不肯透露他口中聯繫的部會是哪個單位，但知情人士指出，大致的分工應是刑事局國際刑警科負責柬埔寨，緬甸由外交部駐緬甸臺北經濟文化辦事處負責，所以Sammy口中「台灣政府把自己當外人」，指的就是外交部。

▲從緬甸北部以專案進入雲南的台灣人，因人數過多，部分被安置於臨滄的學校禮堂。（圖／前全球反詐騙組織成員Sammy提供）
▲從緬甸北部以專案進入雲南的台灣人，因人數過多，部分被安置於臨滄的學校禮堂。（圖／前全球反詐騙組織成員Sammy提供）
由於救援講究時效，Sammy等了一個多禮拜都沒有收到台灣政府回應後，11月15日轉而向曾合作救援專案的中國公安協調。中方最後同意這批受困緬北的台灣人，能以專案方式從邊境進入雲南（果敢老街距離中緬邊境，車程約15至20分鐘），而且緊急於15日晚間放行第一批台灣人。Sammy表示，依照先前經驗，台灣人會被中方安置在酒店或校舍，經過審核後可申辦一次性台胞證返回台灣。

對於被指不積極救援在緬北的國人，外交部回應澄清表示「絕無消極處置情事」，強調「持續透過各方管道積極協助」，例如駐處透過當地僑胞、國際NGO（如全球反詐騙組織及緬甸伊甸園）等各方管道協助接應國人，並尊重當事人及家屬意願，選擇最適管道協助儘速返國。
 

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