獨／緬北打詐逾百名台人求救　家屬盼政府接手救援

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詹爸爸回憶4月7日當天，發現兒子失蹤後就馬上報警，警察當晚查到兒子已出境前往泰國，他隨即向外交部求援，後續兒子因為被威脅轉賣到緬甸，救援案件也由外交部駐緬甸臺北經濟文化辦事處接手，Sammy就是駐緬人員轉介給詹爸爸的幫手。
「真的非常幸運」，得知兒子劫後餘生，詹爸爸終於放鬆開心的說著。詹爸爸11月10日中午接到兒子從緬北雜貨店打來求救的電話後，告知前全球反詐騙組織成員Sammy，兒子才順利被安置。「雜貨店老闆娘給我支付寶的帳號，後來Sammy用支付寶跟老闆聯絡上後，再用微信視訊確認位置，當時他旁邊還有6個台灣人。」詹爸爸回憶救援經過，感謝這次緬北打詐的動亂，才讓兒子有機會被詐騙集團釋放。
不過詹爸爸的孩子後續卻等不到台灣政府接手救援，11月15日只能隨著中國政府的專案入境雲南。談到台灣政府的角色，詹爸爸委婉表示「也許他們應該要更積極一點！」如果政府能在中方打擊果敢地區詐騙時，就透過官方或民間團體建立橋樑，或許就有機會救出台灣的受害者回國。
11月15日傳出有6名台籍詐騙嫌犯，遭緬甸佤邦司法單位移交中國警方，新聞引發網友討論的同時也可看出，無論參與詐騙的人是自願還是非自願，目前的輿論「風向」並不支持詐騙相關人士回台。對此，詹爸爸無奈呼籲，有很多受害者因為教育、家庭問題或經濟狀況去做詐騙，雖然本身有錯在先，但希望國家能盡釋前嫌，幫助這些受害者。
曾親自前往柬埔寨執行救援任務的立委洪孟楷分析，駐外館員額不足，如果沒有外交部的專案申請或增加外館人員，駐外人員難以在消化原有業務的同時，再處理救援行動。洪孟楷痛批「絕對不是外交部坐辦公室的高官，只用嘴巴講一句盡心盡力來幫助」，他強調，外交部該補人、補預算就要補足，才能讓第一線人員盡好服務人民角色。
台灣因為跟詐騙猖獗的柬埔寨和緬甸沒有邦交，加上當地跟中國關係密切，因此官方想出手救援難免阻力重重，透過民間穿梭其中雖保有彈性，但資源相對有限，政府如果不給資源也沒有後援，基層人員力不從心之外，長期下來，消磨的更是第一線救援的熱忱。