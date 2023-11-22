許雅鈞深夜聚會陳波波！啦啦隊跳了6年無緋聞 藏火辣23吋小蠻腰
中信兄弟啦啦隊成員陳波波，今（22）日被媒體拍到與小S老公許雅鈞以及其他多名辣妹出入夜店，引發熱議。波波也馬上發出聲明強調，事前並不知情，事後也絕無聯繫對方，呼籲外界別再捕風捉影。事實上，波波自從2017年加入後，原本還只是一位小有名氣的模特兒，殊不知一剪成短髮後，她的魅力大幅提升，憑藉性感又養眼的身材，時常登上新聞版面。
記者詹鎰睿／綜合報導
現年32歲的波波（本名陳柏蓉），在加入中信兄弟啦啦隊之前，曾在SBL裕隆啦啦隊服務，靠著氣質出眾的鵝蛋臉與火辣性感的好身材，獲得廠商青睞，經常受邀至各大展覽表演。據悉，波波擁有23吋水蛇腰以及34吋的翹臀而聞名，雖然本人鮮少提到三圍密碼，但網友看完照片後，通通對此深信不疑。
值得一提的是，原本還留有長髮的波波，改成短髮之後，魅力值大幅提升，性感指數爆棚，再加上波波總是大方在社群平台上秀出身材，展現十足自信，經常成為球迷們討論的話題，就連媒體都很愛報導她。怎料，跳了6年啦啦隊，從未發生過任何緋聞的波波，如今卻因為與許雅鈞聚餐、夜店狂歡躍上媒體版面，讓粉絲、好友們十分擔心。
所幸，波波今日下午隨即發出聲明，「經女性友人邀約，於上月一同前往朝聖。席間才得知友人的友人邀約了許雅鈞先生一同用餐，事前我並不知情，也不認識許先生。從該週刊拍攝之畫面可知，當天我和許先生並沒有互動，該聚會結束之後，我們雙方亦沒有聯繫。當天的餐敘我亦有分享於我個人社群的限時動態，說明這是一個公開的正常社交活動。」並希望大家不要再捕風捉影。
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