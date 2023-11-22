傳郭台銘不滿被邀民眾黨不分區第一！柯競辦：絕無此事
藍白合瀕臨破局，民眾黨總統參選人柯文哲近期頻繁密會無黨籍總統參選人郭台銘，傳出柯文哲昨晚再度前往郭董家中，其實是力勸郭列入民眾黨不分區第一名，但是引發郭台銘不滿，將柯一行人轟出去。對此，柯文哲競選辦公室今（22）日回應子虛烏有、絕無此事。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨今日公布2024年選戰不分區立委名單，前兩名分別為前台北市副市長黃珊珊、前立委黃國昌。但根據TVBS新聞網報導，柯文哲昨晚前往郭台銘家中，主要目的是力勸郭台銘列入民眾黨不分區第一名，但柯的這項要求卻讓郭台銘暴怒，認為極其「羞辱」，隨後就將柯文哲一行人「請出去」。經過昨晚不歡而散後，決定今日上午馬上派副手賴佩霞出面領表，等於是對爭2024大位再表態。
針對媒體報導「柯郭合破局！被邀民眾黨不分區第一 郭董火大：柯文哲羞辱我」，柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱表示，一切都是子虛烏有、絕無此事，呼籲媒體報導前應求證清楚。
不過，柯文哲今日也在記者會上證實中午有再去見郭台銘，並稱讚郭台銘在財經界還是重要人才，看得很長遠，他也知道賴佩霞去領表，至於外界關注的「柯郭合」？柯文哲回應說：「不到最後關頭，台灣是充滿驚奇的島嶼，還有兩天不要緊張」。