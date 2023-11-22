深入社區防火宣導　高市消防局關懷弱勢無死角

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一、錯誤的使用抗寒電器設備：
電暖爐、電熱毯等，都是常見的抗寒電器，但如果不當的使用，例如：電器設備未與人或可燃物(如窗簾、裝飾物等)保持適當距離，甚至使用電暖爐烘熱衣服、棉被等，一旦疏忽特別容易釀災。
因此，使用即熱式的電器設備，除應設定適當使用時間、確保人員在場外，並要與可燃物至少保持1公尺的安全距離。
二、延長線不當使用：
為了方便，將「即時產生熱能」等高功率電器設備(如電磁爐等)，使用於延長線上，長期下來除造成延長線劣化外，更增加火災的風險。
108年後「經濟部標準檢驗局(BSMI)」在延長線的安全規範上，增加許多的要求。換言之，汰舊家中老舊延長線，選購108年後製造的延長線，並正確使用，以避免延長線釀災。
三、家中放置過多物品：
在居家訪視的經驗中，常常看到民眾住家樓梯、客廳放置許多雜物，這些物品平時看似無害，但在火災發生時，反而成了影響逃生、火勢擴大的致命殺手。
消防局提醒，除了留意電器使用安全外，5樓以下的住宅，可向住家附近消防隊或里長申請住宅用火災警報器補助，並盡速安裝家中適當位置，可於火災初期預警，減少火災傷亡風險。
消防局提醒，除了留意電器使用安全外，5樓以下的住宅，可向住家附近消防隊或里長申請住宅用火災警報器補助，並盡速安裝家中適當位置，可於火災初期預警，減少火災傷亡風險。