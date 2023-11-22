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深入社區防火宣導　高市消防局關懷弱勢無死角

▲消防局就轄內老舊社區公寓、大廈及獨居長者居多之社區，規劃辦理30場次以上「社區防火宣導或帶狀居家訪視」。（圖／高市府消防局提供）
▲消防局就轄內老舊社區公寓、大廈及獨居長者居多之社區，規劃辦理30場次以上「社區防火宣導或帶狀居家訪視」。（圖／高市府消防局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

因應近期天氣驟變，民眾紛紛搬出家中保暖的電器設備使用，正確用電是防火的首要關鍵，為提醒市民防火安全，高雄市政府消防局就轄內老舊社區公寓、大廈及獨居長者居多之社區，規劃辦理30場次以上「社區防火宣導或帶狀居家訪視」，深入社區強化市民加熱設備用電安全、煮食防火安全及營造有利長者逃生避難動線等觀念，期望市民都能平安過冬，同時達到關懷弱勢雙贏效果。

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▲內政部消防署電暖器使用防火安全宣導圖。（圖／高市府消防局提供）
▲內政部消防署電暖器使用防火安全宣導圖。（圖／高市府消防局提供）
從過去消防局居家訪視的經驗來分析，發現以下3個常見的電器使用及居家生活之致災習慣。
一、錯誤的使用抗寒電器設備：
電暖爐、電熱毯等，都是常見的抗寒電器，但如果不當的使用，例如：電器設備未與人或可燃物(如窗簾、裝飾物等)保持適當距離，甚至使用電暖爐烘熱衣服、棉被等，一旦疏忽特別容易釀災。
因此，使用即熱式的電器設備，除應設定適當使用時間、確保人員在場外，並要與可燃物至少保持1公尺的安全距離。

二、延長線不當使用：
為了方便，將「即時產生熱能」等高功率電器設備(如電磁爐等)，使用於延長線上，長期下來除造成延長線劣化外，更增加火災的風險。
108年後「經濟部標準檢驗局(BSMI)」在延長線的安全規範上，增加許多的要求。換言之，汰舊家中老舊延長線，選購108年後製造的延長線，並正確使用，以避免延長線釀災。

▲內政部消防署電暖器使用防火安全宣導圖。（圖／高市府消防局提供）
▲內政部消防署電暖器使用防火安全宣導圖。（圖／高市府消防局提供）
三、家中放置過多物品：
在居家訪視的經驗中，常常看到民眾住家樓梯、客廳放置許多雜物，這些物品平時看似無害，但在火災發生時，反而成了影響逃生、火勢擴大的致命殺手。
消防局提醒，除了留意電器使用安全外，5樓以下的住宅，可向住家附近消防隊或里長申請住宅用火災警報器補助，並盡速安裝家中適當位置，可於火災初期預警，減少火災傷亡風險。

消防局提醒，除了留意電器使用安全外，5樓以下的住宅，可向住家附近消防隊或里長申請住宅用火災警報器補助，並盡速安裝家中適當位置，可於火災初期預警，減少火災傷亡風險。

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