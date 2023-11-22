好市多歷年排隊熱門商品大公開 黑五限購商品祭史上最高折扣
Costco好市多自1997年來台，起家厝位於高雄中華五路上，目前全台店數達14家。好市多主打高品質低價位的服務與美國本土進口商品，幾乎每年都有熱門爆款引發排隊討論，而一年一度的「黑色購物週」祭出的各種特惠商品更是讓會員排隊瘋搶。好市多指出，今年黑色購物節11/20-11/26登場，優惠商品數量相較往年多出三成以上，限購商品皆為史上最高折扣，預期業績可達兩位數的成長。
記者陳美嘉／高雄報導
好市多首度公佈歷年讓人瘋搶的爆款商品，2010年從法國進口帶有濃厚巧克力香氣的「Truffettes de France松露巧克力」，由於為秋冬季節限定且為好市多獨家販售，常常一上架即搶購一空，此次也有黑五價。於2020年販賣至今，被稱為斷貨神物的 「澳洲製植物精油香皂」，療癒的配色以及天然精油香味，成為會員歷年在黑五時必囤商品。
此外，像是2014年販售造就推車山傳說的「西雅圖即品拿鐵」、2017年開店5分鐘就售罄的「義美厚奶茶」，近年持續熱銷的威德益生菌與合利他命等超夯保健食品，好穿又百搭的「FILA潮流老爹鞋」、好市多限定販售的LEGO樂高行李箱及背包，還有近期討論 度超高的瑪利歐倒數月曆等，都是歷年排隊熱門商品。
除了季節限定爆款商品，好市多一年一度的「 黑色購物週」，賣場各種特惠商品
時常引爆搶購熱潮。好市多指出，今年黑五優惠像是澳洲製植物精油香皂、SAMSUNG 85吋4K QLED電視、戴森全配件吹風機、HERBAL ESSENCES SHAMPOO草本洗髮露、科克蘭雙人舒適毯、洗衣膠囊等買氣都很旺。不僅優惠商品數量相較往年多出三成以上，其中「限購商品」更是祭出了史上最高折扣。
好市多提醒，黑五期間每日下午五點至六點於台灣好市多FB、IG粉絲專頁及好市多APP會公佈隔天優惠商品資訊，會員可以多加利用準備搶購清單。