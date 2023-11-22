古天樂《白日》想當變態院長遭退貨！林保怡頂替「攻金馬」真相曝
港片《白日之下》入圍本屆金馬獎5項大獎，導演簡君晋率演員余香凝、梁雍婷今（22）日出席星光首映，簡君晋透露當初演出「彩橋之家」魔鬼院長的人選其實是古天樂，但因為年紀與角色落差太大，透過古天樂牽線才正式確定林保怡演出。
記者黃雅琪／台北報導
本片劇情聚焦在2016年香港療養院虐待案件，導演簡君晋表示當初看見新聞後沉澱了2年，一直到2017、2018年才開始籌備：「找當時的記者聊天，了解他們內心的矛盾與拉扯的心路歷程，才開始著手寫劇本。」期間找了5間公司都遇到困難，簡君晋導演透露古天樂不到1天就答應開拍，兩人相遇時他還承諾：「我一定會把這個故事拍成電影！」很感謝監製爾冬陞幫忙把劇本轉交給古天樂。
林保怡飾演片中「彩橋之家」魔鬼院長，其實原來人選是發行商「天下一電影」的老闆古天樂，簡君晋導演表示：「我3年前想要拍這部片時，黃綺琳導演、陳健朗導演都有推薦林保怡，不過他因為檔期喬不攏無法演出，後來交給古天樂先生當監製，也有找了很多人來演，但檔期都無法。」最後古天樂打算自己演，但因為與角色年紀落差太大，最後經由古天樂牽線林保怡，剛好檔期也可以他就決定拍攝了。
簡君晋導演說，與爾冬陞早在多年前就已經認識：「我一開始就認識爾冬陞，透過朋友介紹認為他很適合當監製，他看完電影後，就想到30年前拍的作品《癲佬正傳》，他發現現實世界的狀況並沒有因此改變，但電影可以繼續訴說這件事、提出問題。」透露5年前爾冬陞就已經在支持這部電影的開發。
憑藉《白日之下》入圍金馬影后的余香凝，已經有6年沒有來台灣：「不只是我一人入圍，是大家幫助角色入圍！」她透露自己有欣賞過《本日公休》：「希望陸小芬可以得獎，我自己是覺得還好是沒有多想，能入圍就很高興了。」以同片入圍「最佳女配角」的梁雍婷，今日中午才剛剛到台灣：「我這1個月也都在宣傳《白日之下》，所以剛到台灣語言部分還要再轉換一下。」
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