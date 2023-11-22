阿特曼回鍋OpenAI！馬斯克留言恭賀不忘偷酸微軟
矽谷新創OpenAI開除前執行長阿特曼（Sam Altman）後，來自主要投資人微軟與公司內部員工等各界皆表達質疑不滿，今（22）則傳出將邀請阿特曼回任的消息。同時也是OpenAI聯合創始人的馬斯克對此則稱，「OpenAI半獨立可能比與微軟合併對世界更好」，同時不忘補槍一句「微軟的Teams有比Google Meet好嗎？」
國際中心楊智傑／綜合報導
OpenAI公司董事會無預警透過一場Google Meet視訊會議，開除了執行長阿特曼後，聯合創辦人兼總裁的布羅克曼也表示將離開這家公司，消息傳出造成全球高度關注。OpenAI最大股東微軟20日更是立刻宣布，將邀請阿特曼與布羅克曼加入微軟先進的AI研究團隊，令該公司美股盤前一度上漲2.7%。
自行成立xAI研發人工智慧模型的馬斯克多次在相關消息貼文底下留言，他先是在被認為是「發動政變」、擔心AI超出人類控制範疇的OpenAI首席科學家蘇茨克維（ Ilya Sutskever）貼文底下逼問，「為什麼你們採取這麼激烈的行動？如果OpenAI做了什麼可能危及人類的事，必須讓全世界知道！」
接著又在微軟釋出納入兩人進研究團隊時，語帶雙關地留言稱「現在他們（指阿特曼和布羅克曼）要開始使用Teams了！」
而在今OpenAI發出聲明稱公司原則上與阿特曼達成協議後，邀請阿特曼回任執行長後，馬斯克又在底下留言稱「真為你感到高興！不過微軟的Teams如何？有比Google Meet 更好嗎？」，揶揄意味相當濃厚。