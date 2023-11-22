PLG／鋼鐵人創始股東聯合發聲明 強調未參與決策、盼大股東說明
P.LEAGUE+高雄鋼鐵人近期風波不斷，昨球團才發表新聞稿，針對聯盟日前要求高雄鋼鐵人球隊公司（高雄育樂股份有限公司）補充股東變更書面文件一事，已於上周五完成補件。然而今(22日)創始股東們也發聲明回應，強調高雄育樂公司在2021年10月04日的董事會中，換上新管理層，董事長黃哲寬與監察人陳韋翰，同時要求接手球隊管理與經營，自當日起，創始股東們就沒參與任何球隊經營的決策。
記者廖聿偉/綜合報導
創始股東聯合聲明中提及，「首先，非常感謝球團昨天發出的新聞稿，我們創始股東們當然知道，經營職業球隊是一件很困難的事，也可以體諒現在經營團隊的付出！但有些狀況必須說明。」
創始股東們自2021年以來，對球隊的發展經營及財務狀況，完全不清楚狀況，新管理層也未邀請原始股東們參與經營或參加任何會議。
同時，創始股東們也無法掌握球隊的財務狀況，有關增資的議題，都是臨時以郵信件通知，創始股東根本來不及在指定時間內做準備，而經營團隊也未派專人說明，凡此，都未符合正常合資公司應該要有的規定與尊重。
創始股東們還是本著初心，絕對和鋼鐵人站在一起，期望看到大股東與總經理高景炎提出並說明未來鋼鐵人的長遠經營策略，創始股東們一定全力支持！「真心希望公司經營者可以維護好股東們的權利，提出符合政府規定、社會期待並可以配合聯盟的策略與發展。」