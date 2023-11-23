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金馬60／劉奕兒帶高鳴遺物爭女配！煎熬6年不敢面對祖孫最後連結

▲劉奕兒帶高鳴遺物闖關金馬60，坦言不敢面對祖孫「最後連結」。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲劉奕兒帶高鳴遺物闖關金馬60，坦言不敢面對祖孫「最後連結」。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者蔡依庭／台北報導

劉奕兒一出道就有女主角演，但超衰遇到電影難產，只好在影視圈繼續默默耕耘，終於在今年以電影《老狐狸》首次入圍金馬獎爭最佳女配角。她的爺爺高鳴是超資深的演員，祖孫關係直到高鳴過世才曝光。告別爺爺6年了，她的傷心當然慢慢走出來，但接受《NOWnews今日新聞》專訪表示，有件事至今都不敢面對，就是當年高鳴是看完孫女戲劇的播出，才起身了結生命，「我都會去看我的表演檢視哪裡可以進步，但那一集我都不敢看、不想面對，就當我跟他的最後連結，因為那時候他還在，那個連結我不想破壞。」

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▲劉奕兒首次入圍金馬獎，有爺爺的遺物當幸運符。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲劉奕兒首次入圍金馬獎，有爺爺的遺物當幸運符。（圖／記者鄭孟晃攝）
33歲劉奕兒在演藝圈打拚8年，從害怕面對鏡頭，到現在可以侃侃而談，一切的轉變都是因為外公。她原本想當體育線文字記者，卻害怕拿麥克風「手會一直抖」，但為了讓住在南部的外公可以常常見到她，才鼓起勇氣去上表演課。

後來因緣際會下，她愛上表演也開啟演員生活，初生之犢就接下電影《排球甜心》擔綱女主角，當時她都得北上練習排球。最悲傷的一次，她其實知道外公的身體已經撐不下去，「 我要回台北進行排球訓練，那個瞬間我感受很強烈，因為我知道再過一下下他就要離開，我告訴他，一定會拍很多好看的作品，要他等我。」

最後外公離開了她，更糟的是《排球甜心》根本也沒上映，演藝之路都還沒正式開始，就先跌進谷底，不過她逆向思考，外公的離開，反而增加她的動力繼續打拚，她說：「要去練排球的時候很掙扎，所以當我決定做這份工作的時候，外公的離開是我不能放棄的原因，而且我在簽約前跟外公承諾過，我會好好拍電影、會努力做給他看。」

▲高鳴一直活在孫女劉奕兒心中。（圖／NOWnews資料照）
▲高鳴一直活在孫女劉奕兒心中。（圖／NOWnews資料照）
劉奕兒模特兒身材內心卻住著小男孩靈魂，個性大剌剌、直率又沒包袱，但講到家人絕對是最軟的一塊，尤其是疼愛的爺爺和外公。其實觀眾對她的爺爺高鳴並不陌生，一直以來劉奕兒都不靠家裡資源闖蕩演藝圈，不過心中最大的願望是能和爺爺一起合作。

她曾有個夢，希望能和高鳴一起演出，但這個夢在6年前爺爺過世時就碎了，直到演出《老狐狸》，她才能以不同方式和高鳴合體圓夢。細節就藏在，她片中簽約握著的鋼筆就是高鳴留給她的遺物，「導演知道我有這個故事，對我來說就像是一個幸運物，然後也完成我的願望，就是一個緣分，這個緣分有點溫暖。」

祖孫倆以另類的形式合體，也完成劉奕兒的小小心願。其實《老狐狸》發生了很玄的事，就是他們拍攝的主場景，恰巧是高鳴家的隔壁巷子，所以房子的格局一模一樣；該片的側拍師曾拍攝演出《陣頭》時的高鳴，如今則是在《老狐狸》的劉奕兒，冥冥之中一切都像是注定好的緣分。

▲劉奕兒超適合短髮造型，漂亮又有型。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲劉奕兒超適合短髮造型，漂亮又有型。（圖／記者鄭孟晃攝）
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