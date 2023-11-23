金馬60／劉奕兒帶高鳴遺物爭女配！煎熬6年不敢面對祖孫最後連結

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後來因緣際會下，她愛上表演也開啟演員生活，初生之犢就接下電影《排球甜心》擔綱女主角，當時她都得北上練習排球。最悲傷的一次，她其實知道外公的身體已經撐不下去，「 我要回台北進行排球訓練，那個瞬間我感受很強烈，因為我知道再過一下下他就要離開，我告訴他，一定會拍很多好看的作品，要他等我。」
最後外公離開了她，更糟的是《排球甜心》根本也沒上映，演藝之路都還沒正式開始，就先跌進谷底，不過她逆向思考，外公的離開，反而增加她的動力繼續打拚，她說：「要去練排球的時候很掙扎，所以當我決定做這份工作的時候，外公的離開是我不能放棄的原因，而且我在簽約前跟外公承諾過，我會好好拍電影、會努力做給他看。」
劉奕兒模特兒身材內心卻住著小男孩靈魂，個性大剌剌、直率又沒包袱，但講到家人絕對是最軟的一塊，尤其是疼愛的爺爺和外公。其實觀眾對她的爺爺高鳴並不陌生，一直以來劉奕兒都不靠家裡資源闖蕩演藝圈，不過心中最大的願望是能和爺爺一起合作。
她曾有個夢，希望能和高鳴一起演出，但這個夢在6年前爺爺過世時就碎了，直到演出《老狐狸》，她才能以不同方式和高鳴合體圓夢。細節就藏在，她片中簽約握著的鋼筆就是高鳴留給她的遺物，「導演知道我有這個故事，對我來說就像是一個幸運物，然後也完成我的願望，就是一個緣分，這個緣分有點溫暖。」
祖孫倆以另類的形式合體，也完成劉奕兒的小小心願。其實《老狐狸》發生了很玄的事，就是他們拍攝的主場景，恰巧是高鳴家的隔壁巷子，所以房子的格局一模一樣；該片的側拍師曾拍攝演出《陣頭》時的高鳴，如今則是在《老狐狸》的劉奕兒，冥冥之中一切都像是注定好的緣分。
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