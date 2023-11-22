瑪麗亞凱莉「即興拖把歌」瘋傳！Google也愛她 聖誕節藏彩蛋致敬
56歲流行天后瑪麗亞凱莉，1994年以一首〈All I Want for Christmas Is You〉成為跨世代的聖誕金曲，而且本周再度登上美國告示牌（Billboard）第17名，就連Google都超級愛她，特別為她製作下雪彩蛋來致敬。此外，正在舉辦巡迴演唱會的瑪麗亞凱莉，日前更即興創作一首「拖把歌」迅速在網路上爆紅，話題滿滿。
記者詹鎰睿／綜合報導
瑪麗亞凱莉自15日開始舉辦聖誕節巡迴演唱會，提前炒熱聖誕氣氛，而且還推出個人的芭比娃娃，創造出不少話題。有趣的是，在17日的表演中，瑪麗亞凱莉因為舞台地板有些濕滑的關係，在一旁等待著工作人員拖地，結果她禮貌性地詢問一下對方，「拖地會不會很無聊？」便開口即興表演「拖把歌」。
「拖把、拖把、拖把！」樂隊見狀也配合著瑪麗亞凱莉的歌聲伴奏，便簡單完成這首「拖把歌」。天后可愛又活潑的舉動，瞬間把台下歌迷逗得哈哈大笑，影片也被PO到網路上造成瘋傳，「怎麼連唱拖把都這麼好聽啊！」、「拖把廠商要打電話了」、「急智創作天后。」
更有趣的是，日前有不少網友發現，只要在搜尋欄打上「瑪麗亞凱莉」或「Mariah Carey」就會出現下雪的特效，來致敬這位紅了29年的「聖誕天后」瑪麗亞凱莉。
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