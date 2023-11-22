《白日之下》已逝老人冒險曝療養院施暴畫面　兒痛哭：爸爸是對的

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《白日之下》已經在香港已上映4周，忙著跑映後活動的導演簡君晉提到：「事件真實人物的兒子來到戲院，看完電影後狂哭，因為當初他的爸爸（已逝）是冒著危險把影片傳出去，讓他覺得至少當初他爸爸做的決定是正確的。」坦言雖然跑映後很累，但接受到觀眾的回饋反而有重新注入能量的感覺。余香凝則遇到記者看完後痛哭說：「感謝拍出這部電影，希望以後年輕人也能當記者。」
《白日之下》改編自2016年香港療養院虐待案，余香凝在片中演出記者，分享與當時跑線的記者相處後的心境：「了解當時記者的精神與看法，會發現有時候他會隱藏脆弱的一面，他不會把記者工作當成是英雄、就是工作，但你會知道他就是想要追求真相；也有和其他記者見面，他們知道以後可能沒有記者這個工作，敏感的事情寫完可能沒辦法曝光。」坦言拍完電影後很尊敬記者這個行業。
演出性侵受害者的梁雍婷，也為角色付出許多：「我去看一些醫療報告，了解智力障礙患者的情況，去分析在角色的詮釋上該如何安排，像是性侵受害者會出現咬人、尖叫的行為。」但因為演出的角色黃小鈴是樂觀的人，所以她改成自虐的狀況詮釋。
本片不停探討「記者在未來可能會消失」的觀點，導演簡君晉表示：「當初的想法是認為紙媒已經勢微了，經過了5年之後社會變得更混亂，現在觀眾對於腥羶色更感興趣，這會讓我想起有人要看更有素質的東西嗎？我會思考電影會不會有一天也消失，但我會覺得真相是有價值的，大家只要對於真相還有慾望想知道，就不會有消失的一天。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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