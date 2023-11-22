小S老公許雅鈞一晚跑趴2間夜店　同場驚見「PS啦啦隊女神」！

《白日之下》已逝老人冒險曝療養院施暴畫面　兒痛哭：爸爸是對的

▲《白日之下》改編自真實社會事件，片中冒險傳出療養院施暴影片的老人已經過世，他的兒子現身戲院痛哭：「爸爸是對的。」（圖／双喜）
▲《白日之下》改編自真實社會事件，片中冒險傳出療養院施暴影片的老人已經過世，他的兒子現身戲院痛哭：「爸爸是對的。」（圖／双喜）

記者黃雅琪／台北報導

強勢入圍金馬獎5項大獎，港片《白日之下》導演簡君晋率演員余香凝、梁雍婷今（22）日出席星光首映，簡君晋提到最近跑映後時，遇到當時勇敢傳出療養院施暴影片的老人家的兒子，他看完電影痛哭說：「當初爸爸做的決定是對的。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲余香凝（左）在《白日之下》中假扮姜大衛家屬，查訪療養院內幕。（圖／双喜）
▲余香凝（左）在《白日之下》中假扮姜大衛家屬，查訪療養院內幕。（圖／双喜）
導演簡君晉表示：「一開始上映大家都在關注電影本身，之後大家開始關注社會制度的問題，有些人還因此直接把爸爸接出療養院、親自照顧。」拍攝本片經常被問到有沒有「外部壓力」施壓，簡君晉說：「實際上沒有遇到外界壓力，反而給自己很多壓力，不想要呈現出消費他人情感的感覺。」但他笑說，可能是古天樂和爾冬陞先生幫忙扛下壓力。

▲《白日之下》導演簡君晋分享，當初籌備拍攝本片的過程。（圖／金馬執委會）
▲《白日之下》導演簡君晋分享，當初籌備拍攝本片的過程。（圖／金馬執委會）
《白日之下》已經在香港已上映4周，忙著跑映後活動的導演簡君晉提到：「事件真實人物的兒子來到戲院，看完電影後狂哭，因為當初他的爸爸（已逝）是冒著危險把影片傳出去，讓他覺得至少當初他爸爸做的決定是正確的。」坦言雖然跑映後很累，但接受到觀眾的回饋反而有重新注入能量的感覺。余香凝則遇到記者看完後痛哭說：「感謝拍出這部電影，希望以後年輕人也能當記者。」

▲余香凝憑藉《白日之下》入圍金馬影后。（圖／金馬執委會）
▲余香凝憑藉《白日之下》入圍金馬影后。（圖／金馬執委會）
《白日之下》改編自2016年香港療養院虐待案，余香凝在片中演出記者，分享與當時跑線的記者相處後的心境：「了解當時記者的精神與看法，會發現有時候他會隱藏脆弱的一面，他不會把記者工作當成是英雄、就是工作，但你會知道他就是想要追求真相；也有和其他記者見面，他們知道以後可能沒有記者這個工作，敏感的事情寫完可能沒辦法曝光。」坦言拍完電影後很尊敬記者這個行業。

▲梁雍婷憑藉《白日之下》入圍金馬最佳女配角。（圖／金馬執委會）
▲梁雍婷憑藉《白日之下》入圍金馬最佳女配角。（圖／金馬執委會）
演出性侵受害者的梁雍婷，也為角色付出許多：「我去看一些醫療報告，了解智力障礙患者的情況，去分析在角色的詮釋上該如何安排，像是性侵受害者會出現咬人、尖叫的行為。」但因為演出的角色黃小鈴是樂觀的人，所以她改成自虐的狀況詮釋。

本片不停探討「記者在未來可能會消失」的觀點，導演簡君晉表示：「當初的想法是認為紙媒已經勢微了，經過了5年之後社會變得更混亂，現在觀眾對於腥羶色更感興趣，這會讓我想起有人要看更有素質的東西嗎？我會思考電影會不會有一天也消失，但我會覺得真相是有價值的，大家只要對於真相還有慾望想知道，就不會有消失的一天。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

更多「金馬60入圍揭曉」相關新聞。

林保怡專訪／推掉全部戲約！「停工1年」陪伴生病老父母不後悔

古天樂《白日》想當變態院長遭退貨！林保怡頂替「攻金馬」真相曝

林保怡《白日之下》侵犯弱智女！變態院長抱怨遭排擠：沒人理我

變態院長林保怡擊敗姜大衛攻金馬　《白日之下》揭療養院虐待黑幕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞