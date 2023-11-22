「2023屏東聖誕節」粉紅登場搶先看

屏東公園將在11月24日掀起「2023屏東聖誕節」的序幕，以「繽紛粉紅夢境」為主題呈現12組大型燈飾，打造全台最大的粉紅世界。由「造夢廠」的超可愛熊熊廠長引領的燈光秀、周末南國飄雪場景、韓國拍貼機免費拍攝、特色賣店等六項主題活動，將讓屏東聖誕節成為一場粉紅浪漫的夢幻饗宴，聖誕節也將持續至2024年1月1日。
記者莊全成／屏東報導
屏東縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，各式燈飾包括「小小花園」、夢幻星河、金黃色泉水「許願池」等，將於每晚17時30分至22時點亮，展現屏東公園如夢似幻的粉紅夢境，歡迎民眾一同共度節慶氛圍。
在活動期間，每晚18點至22點，入口處的「造夢廠」將呈現每30分鐘一次的燈光秀，展示超可愛熊熊廠長帶領其他小熊共同打造夢想的幸福場面。此外，「奇幻繪畫牆」每5分鐘展演一次，詮釋聖誕老公公搭麋鹿雪橇送禮物的幸福畫面；「床邊故事」每10分鐘展演一次，讓民眾在草地上聆聽動人故事，與松鼠、啄木鳥及貓頭鷹共同度過美好時光。
除了精彩的燈光秀，每周六、日更有南國飄雪場景，與韓國拍貼機搭配的歡樂聖誕主題，為民眾帶來難忘的拍攝體驗。此外，屏東公園內特地設置的4間特色賣店，販售熱紅酒、貝禮斯可可、馬林糖、法式鹹派、可麗露等甜蜜美食，讓參與的民眾在暖意襲人的夜晚，品嚐幸福的小確幸。