非洲豬瘟檢疫讓桃機評價下滑？陳駿季：國際客犧牲農業不值得

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陳駿季指出，雖有人提議參考國外機場作法，這些國家多已成為非洲豬瘟疫區了，若台灣也放行有疑慮的國外豬肉產品，可能通過不同管道進入養豬系統、產生疫情，如果取消檢疫措施只是為了讓國外旅客增加，因此犧牲台灣農業產業，「我認為不值得」，應該維持現行措施，繼續落實邊境檢查、郵包檢驗。
農業部防檢署進一步指出，我國針對入境旅客違規攜帶及農產品棄置箱中的豬肉製品進行非洲豬瘟病毒核酸檢測，自2023年1月至9月查獲以郵包違規輸入動物檢疫物計1025件，其中豬肉郵包計339件；2023年1月至9月查獲以快遞違規輸入動物檢疫物計440件，其中豬肉快遞計72件。
自2022年5月20日實施「停止自發生非洲豬瘟之國家（地區）以郵遞寄送輸入豬肉產品」措施以來共裁罰8案、計13件，其中較特別案件為國人至泰國旅遊，知道不能攜帶豬肉製品回國，所以在泰國機場以郵包方式寄送泰國肉鬆米餅和肉乾回國，仍然被攔截查獲，被裁處20萬元。
此外，邊境豬肉製品採樣送驗結果 2023年1月日至11月12日，計檢驗非洲豬瘟病毒核酸1585件，其中驗出169件陽性，陽性率達10.66%，其中中國大陸150件（含香港、澳門）、越南13件、泰國5件、馬來西亞1件。