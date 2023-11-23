巷仔內／民眾黨成退輔會！不分區廣納泡沫化小黨成員　欠國防專業

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民眾黨預估安全名單為8席，由於民眾黨將不分區改為2年任期制，因此可望擴大為前16順位都可能是安全名單。名單第一位為前北市副市長黃珊珊，現任柯文哲競選總幹事，為柯文哲得力助手，2年立委任期結束後，是否再戰台北市長寶座值得觀察。
第二名為前時力創黨元老，日前退黨後無縫接軌加入民眾黨，2020年落選後投身公益接弊行列，柯文哲倚重他揭弊能力，希望能帶領經驗不足的民眾黨團。值得注意的是，黃國昌在擔任時力立委期間，力推「反紅媒」運動，與旺中媒體集團交惡，更因為曾在臉書上點名媒體記者，導致該名女記者遭到昌粉攻擊，讓部分電子媒體對黃國昌頗有微詞。民眾黨與時力的媒體關係不同，親綠媒體偏愛修理民眾黨，反而立場偏藍媒體對民眾黨較友善，民眾黨的原則是儘量配合媒體，不與媒體為敵，黃國昌與媒體互動關係值得關注。
第四順位吳春城為政治公關公司戰國策集團創辦人，柯文哲在介紹時希望他進立院時能推動壯世代政策，但另一目的恐怕是強化政黨公關行銷。
不分區第6順位為前北市議員林國成，他跟黃珊珊一樣都是前親民黨員，現為民眾黨北市黨部主委，2020民眾黨不分區排名第10，林國成曾任3屆地方市議員，女兒林珍羽為現任北市議員，地方勢力雄厚，但也遭外界質疑是酬庸。
第8順位的張啟楷出身媒體圈，過去在中天電視台主持多個政論與財經節目，立場被認為偏藍，現為民眾黨自媒體民眾之聲的常客。張啟楷的友人指出，張啟楷目標是參選嘉義市長。不過，張啟楷與吳春城重複性高，張列入不分區名單時，還引發黨內部分質疑聲浪。
第16順位為前台聯立委許忠信，專長是公司法與國際貿易，他在擔任學者與台聯立委期間對《海峽兩岸經濟合作架構協議》，也就是ECFA抱持反對立場，經常到處去宣講反對馬政府與中國簽訂ECFA，在ECFA立場與柯文哲相差極大，兩人未來是否會因ECFA產生摩擦，值得關注。
檢視這份名單，時力黨主席王婉諭批評民眾黨這份不分區名單除前兩位外，多為酬庸與公關考量，並非無所本。另外，柯文哲指出民眾黨不分區名單考量國家當前所需，但與民進黨一樣，安全名單欠缺國防外交領域專業代表，在台灣面臨中國嚴峻威脅的情況下，恐怕日後會在台海安全議題上較難以發聲。
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