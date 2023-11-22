快訊／藍白合破局！黃珊珊：柯文哲以民眾黨總統候選人參選到底

郭台銘公開侯、柯對話！黃暐瀚：苦勸4次不要做「1事」終究沒成功

▲今（22）日傍晚，無黨籍總統參選人郭台銘公開與國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲這兩天通話及對話的始末；對此，資深媒體人黃暐瀚表示，郭台銘苦勸柯文哲4次「不要開民調記者會」，但終究沒有阻止成功，自己感受到郭台銘已盡力了。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.16）
▲今（22）日傍晚，無黨籍總統參選人郭台銘公開與國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲這兩天通話及對話的始末；對此，資深媒體人黃暐瀚表示，郭台銘苦勸柯文哲4次「不要開民調記者會」，但終究沒有阻止成功，自己感受到郭台銘已盡力了。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.16）

記者孫唯容／綜合報導

今（22）日傍晚，無黨籍總統參選人郭台銘公開與國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲這兩天通話及對話的始末；對此，資深媒體人黃暐瀚表示，郭台銘苦勸柯文哲4次「不要開民調記者會」，但終究沒有阻止成功，自己感受到郭台銘已盡力了。

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黃暐瀚指出，行程表能寫得這麼仔細，霸氣總裁的sop，果然不簡單，但因為只有一張圖，沒有額外的文字說明，外界對於郭台銘貼圖的用意，各有解讀。

黃暐瀚表示，他這週堅守「不上車，就不會翻車」的鐵律，依舊不做任何「預測」，但行程表傳達的訊息太明確，姑且寫點個人的解讀，後續說法，以郭侯柯三人為主：

1、昨晚侯友宜三度來電，柯文哲在郭家作客，郭尊重柯（給柯看了來電者是侯），當下沒接電話。

2、柯離開後，郭打給侯，侯稱郭是「老大」，希望郭做整合的「桶箍」。

3、今天一早，郭分別找侯柯，希望八點鐘前約三人在郭家見面，侯原本答應，不料電話掛掉一分鐘後回電，改稱「等柯辦開完民調記者會之後，三人再見」。（侯為何改變決定？）

4、07:03 郭台銘認為「不要開民調記者會」，因為民調解讀無益郭柯侯三方整合，郭希望「不要開」。

5、07:12 郭柯通上電話，郭希望柯不要開「民調記者會」，但柯婉拒：「記者會勢在必行」！

6、07:27 郭台銘第三度勸柯，不要開「民調記者會」。

7、08:19 郭台銘第四度勸柯，不要開「民調記者會」。

8、柯辦記者會於09:30召開，柯文哲未出席，柯於10:00抵達郭台銘家。

黃暐瀚說，行程表只寫到10:00，後續發生什麼，郭台銘沒有說明。但公開在社會各界眼前的變化則是：

1330 賴佩霞到中選會領表（郭董真的要選下去？）

1430 侯辦記者會回應柯辦，柯志恩嗆柯辦：要不要？一句話！

1600 黃珊珊代表柯文哲，到中選會領表。

黃暐瀚直言，常說政治眼前一寸，皆是迷霧，現在他的感覺豈止一寸？簡直眼皮之外，皆是迷霧，「這局這麼複雜，我怎麼看得懂？我也不懂」，但看完郭台銘的行程表之後，自己的直接感受是「我盡力了」，郭董苦勸「民調記者會」不要開，不只柯辦開，侯辦也開，郭董的四次苦勸，終究沒有成功。

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