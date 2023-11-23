金馬60／劉奕兒穩交洪天祥6年「獲認是家人」 曝洪金寶健康狀況
劉奕兒和洪金寶兒子洪天祥（Jimmy）穩交6年，聚少離多到讓人霧裡看花，她接受《NOWnews今日新聞》專訪時特別強調：「真的還在一起，我很愛他，也很珍惜他！」另外，她透露洪金寶的身體狀況現在還不錯，最重要的是：「很感謝他們把我當家人在看待和照顧。」
記者蔡依庭／台北報導
33歲劉奕兒和大15歲Jimmy遠距離戀愛6年，情侶間最有趣的關係是：「他不會看我的作品，不會特別關注演員獎項，恭喜我也是人家提醒他。」是超成熟大人的戀愛。真的還在一起？她激動得咧，「真的還在一起，我們還是會講電話、打字說愛你，在一起這麼久都6年，就是因為彼此超級信任」。
當思考2人上次何時見面時，她突然改口說要給一個超浪漫的答案：「我們每天都見面，因為他一直在我心裡。」聽了讓人傻眼。劉奕兒透露Jimmy有時會抱怨她都不說男友的好，結果講一講某根筋突然通了，「他會care我都沒說他的好，但他說不介意別人的眼光，所以他是介意我唷？」瞬間可見真正戀愛中的女子，幸福的表情藏不住。
現在只想衝事業的劉奕兒，根本不想要結婚，也非常排斥Jimmy有求婚的念頭，還要記者不要寫，免得讓男友冒出靈感，「我們都先好好工作」。逢年過節，她很偶爾才會見到洪金寶，但若都沒遇上也不會特別相見，總之她很滿意現況，能好好工作、男友也能互相體諒，最重要的是：「謝謝他們把我也當一家人在照顧。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁