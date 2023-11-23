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金馬60／劉奕兒穩交洪天祥6年「獲認是家人」　曝洪金寶健康狀況

▲劉奕兒已被洪家當家人在照顧，揭洪天祥有趣的怨言及洪金寶健康狀況。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲劉奕兒已被洪家當家人在照顧，揭洪天祥有趣的怨言及洪金寶健康狀況。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者蔡依庭／台北報導

劉奕兒和洪金寶兒子洪天祥（Jimmy）穩交6年，聚少離多到讓人霧裡看花，她接受《NOWnews今日新聞》專訪時特別強調：「真的還在一起，我很愛他，也很珍惜他！」另外，她透露洪金寶的身體狀況現在還不錯，最重要的是：「很感謝他們把我當家人在看待和照顧。」

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33歲劉奕兒和大15歲Jimmy遠距離戀愛6年，情侶間最有趣的關係是：「他不會看我的作品，不會特別關注演員獎項，恭喜我也是人家提醒他。」是超成熟大人的戀愛。真的還在一起？她激動得咧，「真的還在一起，我們還是會講電話、打字說愛你，在一起這麼久都6年，就是因為彼此超級信任」。

▲劉奕兒真的還不想結婚！（圖／記者鄭孟晃攝）
▲劉奕兒真的還不想結婚！（圖／記者鄭孟晃攝）
當思考2人上次何時見面時，她突然改口說要給一個超浪漫的答案：「我們每天都見面，因為他一直在我心裡。」聽了讓人傻眼。劉奕兒透露Jimmy有時會抱怨她都不說男友的好，結果講一講某根筋突然通了，「他會care我都沒說他的好，但他說不介意別人的眼光，所以他是介意我唷？」瞬間可見真正戀愛中的女子，幸福的表情藏不住。

現在只想衝事業的劉奕兒，根本不想要結婚，也非常排斥Jimmy有求婚的念頭，還要記者不要寫，免得讓男友冒出靈感，「我們都先好好工作」。逢年過節，她很偶爾才會見到洪金寶，但若都沒遇上也不會特別相見，總之她很滿意現況，能好好工作、男友也能互相體諒，最重要的是：「謝謝他們把我也當一家人在照顧。」

劉奕兒（左）與洪天祥穩交6年。（圖／翻攝劉奕兒臉書）
▲劉奕兒（左）與洪天祥穩交6年。（圖／翻攝劉奕兒臉書）
▲洪金寶出席金馬55星光紅毯。（圖／攝影中心攝 , 2018.11.17）
▲洪金寶目前身體狀況還不錯。（圖／NOWnews資料照）
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