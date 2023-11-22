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鄭中基《年少日記》痛甩兒子巴掌！導演揭巨星私下真面目

▲鄭中基在《年少日記》中痛甩兒子巴掌，導演卓亦謙（左）揭他私下其實是暖男，右為盧鎮業。（圖／金馬執委會）
▲鄭中基在《年少日記》中痛甩兒子巴掌，導演卓亦謙（左）揭他私下其實是暖男，右為盧鎮業。（圖／金馬執委會）

記者黃雅琪／台北報導

港片《年少日記》入圍本屆金馬獎5項大獎，導演卓亦謙與盧鎮業出席金馬影展訪問，提到香港巨星鄭中基在片中飾演暴躁嚴父，痛打童星黃梓樂巴掌一幕令人印象深刻；導演卓亦謙則說鄭中基私下其實是「暖男」，在與盧鎮業拍攝最後一場醫院告別戲時，兩人痛哭相擁，鄭中基還稱呼他：「乖仔！」相當感動。

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▲《年少日記》導演卓亦謙（左）與盧鎮業來台出席金馬影展活動。（圖／金馬執委會）
▲《年少日記》導演卓亦謙（左）與盧鎮業來台出席金馬影展活動。（圖／金馬執委會）
導演卓亦謙曾在香港電影金像獎負責寫稿，當年鄭中基恰巧是主持人，兩人也因此結緣。提及當初邀約鄭中基演出的想法，導演卓亦謙笑說：「從小到大看他演喜劇，大家都知道他年輕時很Drama，我找他之前也想像不到演出會是怎樣」，後來把劇本拿給他的經紀人後，鄭中基很快就答應演出。

▲《年少日記》導演卓亦謙透過拍電影，延續已故友人興趣。（圖／金馬執委會）
▲《年少日記》導演卓亦謙透過拍電影，延續已故友人興趣。（圖／金馬執委會）
導演卓亦謙其實是盧鎮業的大學學弟，片中描述的已故主角也是兩人共同的朋友，導演卓亦謙感性道：「我曾經以為拍電影後會釋懷、放下有人過世的哀傷，但拍完後沒有釋懷，發現自己永遠無法忘記這位朋友，每次說他的事情我也會心痛，但這可能是能夠好好記住他的方式」，本來以為不會有第二部電影，但卓亦謙最近覺得繼續拍電影，也是延續愛看電影友人興趣的方式之一。

▲《年少日記》主演盧鎮業表示，父母親看完電影後很感動。（圖／金馬執委會）
▲《年少日記》主演盧鎮業表示，父母親看完電影後很感動。（圖／金馬執委會）
導演卓亦謙透露，年齡相差6歲的妹妹看完《年少日記》後，兩人還因此展開深度對談，妹妹也才知道原來他兒時課業壓力很大，兄妹倆關係變得更親近。盧鎮業的爸媽看完後直呼：「很感動！」但還沒有深聊的機會。本片以一封「未署名的遺書」貫穿劇情，盧鎮業坦言因為身邊有朋友接連離世，有嘗試寫了一點遺書，但後來覺得太長就沒有繼續寫。

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