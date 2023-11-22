鄭中基《年少日記》痛甩兒子巴掌！導演揭巨星私下真面目

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導演卓亦謙其實是盧鎮業的大學學弟，片中描述的已故主角也是兩人共同的朋友，導演卓亦謙感性道：「我曾經以為拍電影後會釋懷、放下有人過世的哀傷，但拍完後沒有釋懷，發現自己永遠無法忘記這位朋友，每次說他的事情我也會心痛，但這可能是能夠好好記住他的方式」，本來以為不會有第二部電影，但卓亦謙最近覺得繼續拍電影，也是延續愛看電影友人興趣的方式之一。
導演卓亦謙透露，年齡相差6歲的妹妹看完《年少日記》後，兩人還因此展開深度對談，妹妹也才知道原來他兒時課業壓力很大，兄妹倆關係變得更親近。盧鎮業的爸媽看完後直呼：「很感動！」但還沒有深聊的機會。本片以一封「未署名的遺書」貫穿劇情，盧鎮業坦言因為身邊有朋友接連離世，有嘗試寫了一點遺書，但後來覺得太長就沒有繼續寫。
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