獨／15歲胡語恆「銀幕初吻」獻管罄闖金馬 獲首支手機曝嚴厲家教
許立達導演首部電影長片《少男少女》，海選出當年僅14歲的素人演員胡語恆主演「少男」一角，將「銀幕初吻」獻給管罄。今年剛滿15歲的胡語恆接受《NOWnews今日新聞》透露，自己才剛拿到人生中的第一支手機，因為媽媽希望他能維持視力2.0的健康狀況，對小孩管教相當嚴格；另外，導演有次希望胡語恆演繹跟朋友去咖啡廳的情境，更意外得知他從沒喝過咖啡，媽媽解釋是不希望小孩太早接觸、不健康。
記者黃雅琪／台北報導
「羨慕是一定會有的！」今年15歲才第一次擁有個人手機的胡語恆，坦言比起用網路聊天的方式，自己更愛與人面對面相處、交流熱鬧的感覺，但是在3C時代的浪潮之下，朋友們聚餐多半都是忙著低頭滑手機、不聊天，面對這樣的情況，胡語恆直言：「我看到大家都在低頭玩手機的話，我就覺得不太喜歡！」
胡語恆的媽媽補充說明，因為兒子從小視力一直維持在2.0、沒有近視，因此希望小孩的眼睛發育完整後再使用手機；個性相當早熟、內向的胡語恆，其實也曾為了這件事向媽媽抗議過，只是他的方法相對委婉：「我就跟媽媽撒嬌說『媽！我要買手機』，然後就被媽媽直接拒絕。」《少男少女》全台熱映中。
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