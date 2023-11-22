富士康罰款出爐僅8.8萬！北京「包子鋪賣豆花」卻挨罰9.7萬

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與此同時，《網易新聞》、《騰訊網》等媒體近期發現，日前北京市場監督管理局官網公布的一份「行政處罰決定書」掀起中國網友關注，處分中提到北京一家名為「北京皖南溫馨包子鋪」的商家於2022年4月23日至2023年7月27日期間，藉由外送平台販賣豆花近千單，價值約新台幣3.1萬元左右，但賣豆花並非其登記營業範圍，因此以「超過許可的經營項目範圍，經營熱食類食物」為由罰款人民幣1萬5000元（約新台幣6.6萬），並沒收違法所得7014元，加起來約新台幣9.7萬元。
不少網友對此表達強烈反彈，對「賣豆花超過經營範圍」的名目表達質疑，「即便是真的違法，一上來就罰2萬多，這分明是要把包子鋪整死的節奏」、「麵館只能賣麵，要喝粥只能去粥鋪，而且粥鋪不能有菜，要吃鹹菜就去旁邊中餐館單獨買，中餐館也只能吃飯，要喝酒去酒樓喝兩口，再回來吃菜」、「北京都開始搶錢了，經濟徹底涼涼了」
另一起類似事件發生在今年6月，上海有多餐廳因為「在熟食上放黃瓜絲」遭罰，其中一間餐飲管理公司的分部以「未經許可從事食品生產經營或食品添加劑生產活動」，遭上海市浦東新區市場監督管理局罰款人民幣5000元，消息也讓許多當地民眾紛紛留言表示「以後誰還敢做生意」、「罰成這個樣子太明目張膽了」。