NBA／Klay Thompson開季低迷　Kerr點出問題所在：他不能強行出手

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勇士內部成員在被問及此事時，幾乎都選擇力挺K湯，相信他能找回手感。Kerr之前曾表示，Thompson開季常常比較慢熱，而過去他也都能找回身手。
不過最近一次接受《The Athletic》專訪時，Kerr則點出了子弟兵目前的問題，並舉和火箭隊比賽中的其中一個回合作為例子。
該回合勇士隊的傳導相當漂亮，先由Thompson交給低位的Andrew Wiggins；後者再快速導傳給另一側的Chris Paul，Paul傳給底角的Stephen Curry；Curry切入後再傳給Wiggins；Wiggins再給到Paul；Paul傳給空檔的Thompson，他把握住機會命中三分球。
Kerr認為這就是他希望球隊打出的回合，「球兩次進入油漆區，我們衝擊籃下吸引防守，再將球傳出去，側翼球員再進行突破，並在遇到防守後將球傳出去，不斷撕扯對方防守的模式，這就是我們的計劃。」
Kerr進一步表示說，為了達到這個目的，當Thompson沒有機會時，他需要把球傳出去，而不是繼續強投，然後出手一個高難度的後仰。
而在火箭那場比賽，Thompson有兩次糟糕的出手，Kerr也表示自己當下就告訴他沒有機會就傳球，要信任自己的隊友，他們會傳球給你。