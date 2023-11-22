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李宜珊首部長片企劃《恨女的逆襲》　奪2023金馬創投會議百萬首獎

▲李宜珊（左三）首部長片企劃《恨女的逆襲》勇奪2023金馬創投會議百萬首獎。（圖／金馬執委會）
▲李宜珊（左三）首部長片企劃《恨女的逆襲》勇奪2023金馬創投會議百萬首獎。（圖／金馬執委會）

記者黃雅琪／台北報導

2023金馬創投會議今（22）日於台北文創大樓劃下完美句點。陳永雄、陳以文、曾麗芬三位決選評審，將百萬首獎頒給了金馬獎最佳短片得主李宜珊的首部長片企劃《恨女的逆襲》，影片透過一名身處社會底層的拳擊少女，從掙扎的精神旅程中找到定義自我的方式。

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▲2023金馬創投會議決選評審，陳永雄（左起）、曾麗芬、陳以文。（圖／金馬執委會）
▲2023金馬創投會議決選評審，陳永雄（左起）、曾麗芬、陳以文。（圖／金馬執委會）
三位評審表示，《恨女的逆襲》人物精采，包括他們的關係、態度和生活切面，既有荒謬感又非常真實。女主角以一種淡然態度接受「長者們的擺爛人生」，不刻意迎合政治正確，而是活出自己，深具特色又予人強烈的共鳴。

本屆金馬創投會議於11月20日至22日展開為期三天密集的活動，吸引近六百位影視工作者共襄盛舉。本屆FPP（電影企劃）、WIP（已經完成或即將完成拍攝的電影企劃）以及劇集（Series）共有64件入選企劃案，與來自世界各地的134間投資方代表進行了1727場會議，再度刷新紀錄。

 【2023金馬創投會議得獎作品】

【FPP獎項】：

百萬首獎【新台幣100萬元現金】：

《恨女的逆襲》導演：李宜珊／ 編劇：李宜珊／監製：何平／ 製片：林郁葉、郭敏容／ 製作公司：手事業有限公司、刻廓影視文化有限公司


CNC現金獎【歐元8,000元現金】：

《無盡溫柔》導演：許雅舒／ 編劇：許雅舒／ 製片：任硯聰／ 製作公司：七十志映像有限公司


臺北金創獎【新台幣60萬元現金】：

《火宅之犬》導演：蔡銀娟／ 編劇：蔡銀娟／監製：李志薔、李怡芳／ 製片：葉振興／ 製作公司：冬候鳥電影文化事業有限公


文策院原創獎【新台幣60萬元現金】：

《小情人》導演：蔡怡芬／ 編劇：蔡怡芬、陳承佑／監製：張家魯、張鳳美／ 製片：施雅純／ 製作公司：偶數影像有限公司


《胸巴巴姊妹花》導演：高懷茹／ 編劇：翁稚晴、高懷茹／監製：陳玉勳／ 製片：謝君堯、林儀芬／ 製作公司：時玖無限有限公司


《恨女的逆襲》導演：李宜珊／ 編劇：李宜珊／監製：何平／ 製片：林郁葉、郭敏容／ 製作公司：手事業有限公司、刻廓影視文化有限公司


FPP前瞻視野獎【美金12,000元現金】：

《水釘鄉》導演：黃驥、大塚龍治／ 編劇：黃驥、大塚龍治／ 製片：大塚龍治、郭敏容、弗蘭柏加／ 製作公司：刻廓影視文化有限公司、合同會社YGP-FILM、亞鋼電影公司


客傳會影視創作獎【新台幣40萬元現金】：

《鬼同你移魂》導演：伍嘉良／ 編劇：曾俊榮／製片：曾俊榮／ 製作公司：Haven Productions Ltd.


花一開創獎【新台幣30萬元現金】：

《醜小孩》導演：陳奕甫／ 編劇：葉乃菁／製片：黃棋帝、朴智恩／ 製作公司：打字人創意有限公司


轅年視覺創意獎【新台幣50萬元現金，及新台幣100萬元後製特效服務折扣】：

《阿嬤愛你》導演：樊宗錡／ 編劇：樊宗錡／監製：張鈞甯／ 製片：蔡嘉茵／ 製作公司：大出影像製作有限公司


【WIP獎項】：

臺北文創劇作獎【新台幣40萬元現金】：

《刺心切骨》導演：劉慧伶／ 編劇：劉慧伶／製片：蔡瑋詩、蔡紹勇、黃茂昌、羅俊和、伊莎貝拉伊格爾／ 製作公司：Pōtocol、前景娛樂有限公司、Harine Films


牽猴子市場潛力獎【新台幣30萬元額度之數位廣告行銷預算】：

《鯨之聲》導演：張弘榤／ 編劇：張弘榤／監製：洪淳修／ 製片：丁忠瑩／ 製作公司：紅潤影像製作有限公司

【Series獎項】：

Netflix潛力新星獎【新台幣50萬元現金】：

《阿戴正傳》製作人：金百倫／ 編劇：吳宜謙／導演：殷振豪／ 製作公司：金盞花大影業股份有限公司


MyVideo劇集創意獎【新台幣30萬元現金】

《除夕夜狂想曲》 製作人：陳玲淑、邱世萍／編劇：連俊傑、李柏翰、連亞珏／導演：連俊傑／製作公司：連想有限公司


CATCHPLAY國際注目獎【新台幣30萬元現金】：

《黑白清道夫》製作人：林秉聿、嚴嘉念／編劇：施虹如／導演：洪子烜／ 製作公司：犢影制作電影有限公司


榮耀文創劇集獎【新台幣30萬元現金】：

《成為怪物以前》製作人：林仕肯、林怡伶、蕭瑋萱／ 編劇：廖弘欣／製作公司：邊境映象藝文有限公司


司法劇集創作獎【新台幣35萬元現金】：

《成為怪物以前》製作人：林仕肯、林怡伶、蕭瑋萱／ 編劇：廖弘欣／製作公司：邊境映象藝文有限公司

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