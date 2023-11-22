李宜珊首部長片企劃《恨女的逆襲》　奪2023金馬創投會議百萬首獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
本屆金馬創投會議於11月20日至22日展開為期三天密集的活動
【2023金馬創投會議得獎作品】
【FPP獎項】：
百萬首獎【新台幣100萬元現金】：
《恨女的逆襲》導演：李宜珊／ 編劇：李宜珊／監製：何平／ 製
CNC現金獎【歐元8,000元現金】：
《無盡溫柔》導演：許雅舒／ 編劇：許雅舒／ 製片：任硯聰／
臺北金創獎【新台幣60萬元現金】：
《火宅之犬》導演：蔡銀娟／ 編劇：蔡銀娟／監製：李志薔、
文策院原創獎【新台幣60萬元現金】：
《小情人》導演：蔡怡芬／ 編劇：蔡怡芬、陳承佑／監製：張家魯
《胸巴巴姊妹花》導演：高懷茹／ 編劇：翁稚晴、高懷茹／監製：
《恨女的逆襲》導演：李宜珊／ 編劇：李宜珊／監製：何平／ 製
FPP前瞻視野獎【美金12,000元現金】：
《水釘鄉》導演：黃驥、大塚龍治／ 編劇：黃驥、大塚龍治／ 製
客傳會影視創作獎【新台幣40萬元現金】：
《鬼同你移魂》導演：伍嘉良／ 編劇：曾俊榮／製片：曾俊榮／
花一開創獎【新台幣30萬元現金】：
《醜小孩》導演：陳奕甫／ 編劇：葉乃菁／製片：黃棋帝、朴智恩
轅年視覺創意獎【新台幣50萬元現金，及新台幣100萬元後製特
《阿嬤愛你》導演：樊宗錡／ 編劇：樊宗錡／監製：張鈞甯／ 製
【WIP獎項】：
臺北文創劇作獎【新台幣40萬元現金】：
《刺心切骨》導演：劉慧伶／ 編劇：劉慧伶／製片：蔡瑋詩、
牽猴子市場潛力獎【新台幣30萬元額度之數位廣告行銷預算】：
《鯨之聲》導演：張弘榤／ 編劇：張弘榤／監製：洪淳修／ 製片
【Series獎項】：
Netflix潛力新星獎【新台幣50萬元現金】：
《阿戴正傳》製作人：金百倫／ 編劇：吳宜謙／導演：殷振豪／
MyVideo劇集創意獎【新台幣30萬元現金】
《除夕夜狂想曲》 製作人：陳玲淑、邱世萍／編劇：連俊傑、
CATCHPLAY國際注目獎【新台幣30萬元現金】：
《黑白清道夫》製作人：林秉聿、嚴嘉念／編劇：施虹如／導演：
榮耀文創劇集獎【新台幣30萬元現金】：
《成為怪物以前》製作人：林仕肯、林怡伶、蕭瑋萱／ 編劇：廖弘
司法劇集創作獎【新台幣35萬元現金】：
《成為怪物以前》製作人：林仕肯、林怡伶、蕭瑋萱／ 編劇：廖弘
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
更多「金馬60入圍揭曉」相關新聞。