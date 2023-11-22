中國解放軍或組建「第5軍種」 能活用間諜氣球、無人機高空監視
中國近年來軍事行動頻繁，根據一份中國軍方科學研究論文披露，解放軍除了陸、海、空軍和火箭軍外，或將建立起全球第一支超音速近空指揮部隊，不僅負責執行戰時「精準無情」的攻擊行動，同時還能以無人機和間諜氣球，在全球進行高空監視任務。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《南華早報》報導，中國解放軍目前除了有陸、海、空軍和火箭軍外，國防科技大學研究人員透露，未來「近空作戰」將是發展重點，解放軍甚至為此建立了第五個新軍種，這支近空作戰指揮部隊配備專業高超音速武器，預計直接聽命於軍方最高層級。
報導提到，這篇論文是今年10月在第11屆中國指揮與控制大會中提出，目前已經在中國主要的學術資料庫公開。中國國防科大團隊表示，近空作戰已成為能「決定未來戰爭結果」的激烈競爭領域，惟相關單位設置還不成熟，作戰行動尚未能標準化。
文內提及，因應新軍種組建，中國軍方有必要進行指揮控制權層級的調整，還有包含指揮方式、行政命令的執行與指揮溝通的支援等的調整，為此新軍種設立的時間還不清楚，但研究人員指出，近空司令部在裝備相關設施後，未來將能直接打擊重要軍事目標，還可以藉由自主無人機和間諜氣球，在全球進行高空監視。