2024澎湖國際海上花火節活動場次出爐

澎湖縣政府在22日晚間發出新聞稿表示，2024年澎湖國際海上花火節將邁入第22年，這是澎湖最重要的觀光經濟支柱，歷來都為澎湖創造出可觀的經濟產值，考量各界反應及澎湖交通量能問題，並參酌觀光署建議大型觀光活動辦理期程不宜超過三個月的意見，將調整明年澎湖國際海上花火節活動日期， 5月2日開幕至7月30日閉幕，期間5月及6月為每週一、四辦理，7月則為每週二辦理，總計27場活動，無人機及煙火秀維持晚間9時演出，離島場煙火秀時間為晚間8時。
記者張茂雄／澎湖報導
澎湖國際海上花火節今年甫獲得台灣活動發展協會遴選為「第十屆台灣活動卓越獎」金質獎，縣長陳光復深感驕傲，因應新冠肺炎疫情之後的國境開放，還有國人積極出國旅遊的趨勢，因此決定將明年花火節延長至七月，以加強澎湖旅遊的吸引力。
澎湖縣政府公布的明年澎湖國際海上花火節活動日期，規劃4月18日及4月25日兩場試放場，5月2日開幕至7月30日閉幕，期間5月及6月為每週一、四辦理，7月則為每週二辦理，離島場規劃於6月1日七美場、6月15日望安場以及7月28日吉貝場，總計27場活動，無人機及煙火秀維持晚間9時演出，離島場煙火秀時間為晚間8時。
旅遊處進一步說明，考量7月原本安排於週五恐造成澎湖海空運交通運能壅塞，因此調整至週二辦理花火活動，也期望帶動平日旅遊經濟效益，另外因應無人機群飛管制作業相關規定，為避免影響飛航安全，煙火及無人機秀則比照往年維持原訂9時演出，兩場試放場都將規劃5分鐘煙火，其他場次則規劃10分鐘煙火，氣候適當的條件下都將安排無人機升空演出，敬請期待。
同時縣府也透露，明年合作品牌將是世界知名的熱門日本品牌，更是許多民眾熱愛的動漫主題，因目前還在進行簽約程序，因此會在簽約完成後正式公布，更多花火訊息請靜候縣府公布，持續關注澎湖國際海上花火節粉絲專頁，掌握澎湖花火節第一手資訊。