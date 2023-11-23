阿特曼回鍋！OpenAI公布董事新名單 「首席科學家」將離開董事會
ChatGPT開發商、矽谷新創「OpenAI」近期的人事動盪成為話題焦點，在一場無預警的視訊會議上開除了執行長阿特曼（Sam Altman）後，來自投資人與超過九成員工的不滿使董事會選擇邀請阿特曼回任，並達成協議由阿特曼組成小型董事會，重組且任命先前決定解雇阿特曼的公司董事會。
國際中心楊智傑／綜合報導
OpenAI 週二（22）發表聲明，稱內部已達成協議，將讓先前開除的執行長阿特曼重返公司擔任執行長，而原先接替他的Twitch創辦人希爾（Emmett Shear）對此也表示「樂觀其成」，他在社群平台「X」中發文表示，歷經72小時的忙碌後，對現在這個結果覺得很欣慰，儘管他並不確定什麼才是「正確的道路」，但最終仍開心有這樣的結果。
此外，OpenAI 也公告雲端公司Salesforce前共同執行長、電商公司Shopify董事泰勒（Bret Taylor）、美國前財長桑默斯（Larry Summers）與問答網站Quora的共同創辦人兼執行長安捷羅（Adam D’Angelo）將確定成為下任董事會成員，前者將出任董事會主席一職。
至於參與罷免阿特曼決定的三名董事——蘇茨克弗（Ilya Sutskever）、托納（Helen Toner）和麥考利（Tasha McCauley）——則將離開董事會。
另外根據《The Information》報導，與阿特曼一起辭職的前總裁布魯克曼（Greg Brockman）將和他一起重返公司，但兩人都不會在新董事會任職。