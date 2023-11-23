UBA／根本已是職業水平！莫巴耶狂轟33分20籃板　政大打趴台藝大

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莫巴耶說：「我喜歡打球、比賽、贏球，教練本季要我當隊長，很OK，因我愛政大每一個人，最重要是我很想跟大家分享、溝通，也積極在學中文，但現只會講簡單的單字，比方你好、早安、乃至本季剛上身的『隊長』。」
教練陳子威說：「莫巴耶很有責任感，上季複賽末兩役我們2連敗給健行、世新，掉到複賽第三，中斷連2季以第一種子晉小巨蛋決賽，賽後莫巴耶很不悅及服氣，主動跟大家討論，無論自己表達或透過英文還可以的隊友翻譯，展現領袖氣質，以及不想再輸球的企圖心。」
陳子威說，本季於是讓莫巴耶當隊長，他欣然接受，也願扛更多責任，且經過上季歷練，他愈成熟及了解UBA生態、打法，禁區對抗性愈強，本季讓他試著扮演「延伸四號」的角色，即串連四、五號，他也很快上手。
上季莫巴耶初來乍到，大一菜鳥球季只缺席一場，就是複賽末役對世新，贏輸各排二、三名，準決賽一樣都得再遇，因而教練陳子威保留他沒上，他卻意猶未盡，一直表達其實想打。
其他23場莫巴耶場均19.6分、11.5籃板、2.5阻攻，共15度「雙十」，複賽對國體拿30分，單季個人最高，最多籃板則是預賽對世新的17，此役雙雙被他自己的33分20籃板超越。