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UBA／根本已是職業水平！莫巴耶狂轟33分20籃板　政大打趴台藝大

▲政大莫巴耶全場拿下33分20籃板，率隊輕鬆二連勝。官方提供
▲政大莫巴耶全場拿下33分20籃板，率隊輕鬆二連勝。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

尋求四連霸的衛冕軍政治大學，碰上前役爆冷擊敗健行科大的台灣藝大，前兩節各轟進30、33分，上半場63：36提前鎖定勝局，最終109：71贏球，112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽，快意2連勝。

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本季新科隊長、塞內加爾外援莫巴耶先發34分鐘，兩分球20投中13、外帶12罰中7，轟進33分20籃板，UBA生涯兩年來個人雙新高，也是首度「30、20」，加上助攻、抄截各2，失誤僅1，單場近乎完美表現。

莫巴耶說：「我喜歡打球、比賽、贏球，教練本季要我當隊長，很OK，因我愛政大每一個人，最重要是我很想跟大家分享、溝通，也積極在學中文，但現只會講簡單的單字，比方你好、早安、乃至本季剛上身的『隊長』。」

教練陳子威說：「莫巴耶很有責任感，上季複賽末兩役我們2連敗給健行、世新，掉到複賽第三，中斷連2季以第一種子晉小巨蛋決賽，賽後莫巴耶很不悅及服氣，主動跟大家討論，無論自己表達或透過英文還可以的隊友翻譯，展現領袖氣質，以及不想再輸球的企圖心。」

陳子威說，本季於是讓莫巴耶當隊長，他欣然接受，也願扛更多責任，且經過上季歷練，他愈成熟及了解UBA生態、打法，禁區對抗性愈強，本季讓他試著扮演「延伸四號」的角色，即串連四、五號，他也很快上手。

上季莫巴耶初來乍到，大一菜鳥球季只缺席一場，就是複賽末役對世新，贏輸各排二、三名，準決賽一樣都得再遇，因而教練陳子威保留他沒上，他卻意猶未盡，一直表達其實想打。

其他23場莫巴耶場均19.6分、11.5籃板、2.5阻攻，共15度「雙十」，複賽對國體拿30分，單季個人最高，最多籃板則是預賽對世新的17，此役雙雙被他自己的33分20籃板超越。

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