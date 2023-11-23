UBA／亞運3x3金牌隊友變對手　江均vs.汪哲宇微妙的中美堂之夜

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江均的「麻吉」、籃球路上亦敵亦友的此役對手臺科汪哲宇，先發33分鐘，最擅的三分球11投都失手，靠兩分球6中3、5罰中3，拿到9分9籃板2抄截，遠不及昨天開季戰對政大、他三分球15中5飆21分，打一級兩季來的生涯雙新高，臺科吞2連敗，睽違2季重返一級的首勝，得再等等。
汪哲宇說：「其實亞運後首度跟江均變對手，早有心理準備，兩人也平常心面對，今天純粹是手感欠佳，希望趕快修正回來，臺科需要先開胡。」
不計輸贏，前「南湖雙槍」變「亞運雙槍」，22日在中美堂一秀球技，面子、裡子兼顧，仍給球迷一個不一樣的籃球饗宴。
談到亞運金牌，江均說：「其實這很微妙，亞運集訓前，中華隊總教練吳正杰調整陣容，敲定最終4人，才有我跟哲宇繼當年在南湖之後，再續前綠。」
汪哲宇也說：「真的是緣分，因在之前，臺科掉UBA二級，我在二級連打兩年，內心很掙扎，且亞、奧運對我本人而言，壓根遙不可及，沒想到幸運選上中華隊，居然一圓金牌夢，戲劇、奧妙到不行。」
江均持同樣看法說；「我們開始目標只設定有機會拿牌就好，想不到是金牌作收，這如同開低走高，全不在劇本之內。」
江均說，將來如有機會再挑戰，肯定最棒，但一切順其自然，希望自己可以因亞運金牌，帶給隊友一些正能量，幫輔大在UBA更突破。汪哲宇則說，希望自己的籃球路，無論可以走多遠，都能健健康康。
兩人異口同聲說，以前在南湖高中宿舍，睡的是大通鋪，幾年後的杭州亞運，兩人又同住一旅館，隊友對手、室友好友，各種角色都詮釋過，人生真的很奇妙。
至於「亞運金牌隊友變對手」第二回合，明年1月16日預賽第三階段，在僑光科大的臺科對義守，汪哲宇將逢余祥平，壓軸的第三回合，則第四階段在臺藝體育館輔大對義守，江均vs.余祥平。江均、汪哲宇都重申，平常心以對。