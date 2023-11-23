UBA／世新大學喜迎2連勝！中臺英俄語「4聲帶」曾睦軒拚新人王

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181公分、來自109學年度高中聯賽冠軍泰山、當年個人更膺選新人王的劉宥儇，前三節長待球員席，第四節最後8分鐘才從板凳出發，但這8分鐘他手握無限開火權，兩分、三分共8投中3、4罰中3，儘管三分球4投盡墨，仍攻下9分，遠高於對文化首戰只靠罰球得1分。
兩人一先發一替補，教練何正峰說：「手心手背都是肉，在他眼中，兩人都是優質菜鳥，球技各擅勝場，如無意外，本季大抵會推薦他倆角逐新人王，至於能否上榜，端視兩人的表現及造化。」
對教練的抬愛，曾睦軒說：「只要是大一生，應沒人不想拿新人王，我也不例外，教練認為我及劉宥儇應是世新要推出的兩人，我很OK，我們良性競爭。」
曾睦軒說：「109學年度高中聯賽，泰山冠軍、劉宥儇新人王，我們松山則只拿第六，高一菜鳥的我，也因未晉四強，依規定無法成為新人王候選人，這都OK，上季最後一年，六強賽我們松山大贏泰山四十幾分，算扳回一城。」（應是今年2月14日八強賽，松山94：61贏泰山33分，松山晉四強最終拿第三、泰山無緣四強只排第六。）
話鋒一轉，曾睦軒說，經過開季前兩戰，UBA的強度尤其防守，遠高過HBL，這他喜歡，特別是UBA有很多外籍生，世新就好幾人，他因英文OK，可扮演土洋之間的橋樑角色，居中溝通，且很樂意。
曾睦軒說：「我現會4種語言，最先學會中文，然後臺語，接著英文，最後就是回俄羅斯，所學的俄語，且俄語應算最難學，但無論如何，我這應叫做『四聲帶』對吧。」
相較曾睦軒的積極，且有自信，劉宥儇相形之下明顯低調，他說：「高中我已拿過新人王，本季進世新後，比較想拚UBA冠軍，新人王就給曾睦軒吧。」
劉宥儇說，最後8分鐘才上場，且拿9分，但打得很累，因自己的流感已堂堂進入第七天，外加前一陣子跟腱及眼睛受傷，今夏大部分時間都在養傷，狀況不是很好，今天末節替補上場，表現算OK。
兩名可能的新人王之外，兩外援沙巴斯丁16分14籃板，開季首度「雙十」，庫克10分6籃板，控衛李宗漢12分，鎮隊「双生配」先發各只打十來分鐘就換下，陳將双7分、張俊生4分。