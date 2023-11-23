美國與加拿大邊境驚傳「汽車爆炸」！至少2死1傷 排除恐攻
美國和加拿大邊境，連接紐約州尼加拉瀑布城及加拿大安大略省尼亞加拉瀑布城的「尼亞加拉大瀑布彩虹橋」（Rainbow Bridge），當地時間22日發生汽車爆炸，造成2死1傷，截至發稿時間為止，包括該橋在內的4個過境點已經關閉，聯邦調查局（FBI）正著手調查。有當地媒體引述消息指，事件不排除與恐怖襲擊有關；然而，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）在最新記者會上表示，目前沒有跡象表明發生了恐襲。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNN》、《abc news》等美媒報導，目擊人士指出，事發時，該輛賓士車飛速駛向美國那一側的邊境檢查站，撞上混凝土護欄，車輛隨即起火爆炸。
消息人士透露，調查人員在現場發現了可疑手提箱或公事包，為了以防萬一，將其視為可能的爆炸裝置，交由專門的拆彈小組處理。
消息人士還說，當局正在試圖釐清，車子登記人和現場發現的遺體是否吻合，但遺體狀況使當局很難確定司機的身分。
紐約州長霍楚表示，紐約州警方正與FBI聯合恐怖主義特別工作組積極合作，監控所有入境點，她本人將與執法和緊急情況因應部門會面，並隨時向紐約州居民通報最新情況。在彩虹橋事件調查期間，尼亞加拉河上的4座連接美加的橋樑均已關閉。
布法羅尼亞加拉國際機場（Buffalo Niagara International Airport）在事件發生後宣布，將加強安檢，並對旅客進行汽車和額外檢查。