藍白合破局倒數！最新「2024總統大選民調」　若四腳督第一名是他

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而如果在登記截止日之前，藍白、在野黨都沒有整合完成，總統大選再度回到四腳督的局面，那麼根據最新民調，賴清德以30.4%排第一、侯友宜27.2%居次、柯文哲22.9%第三、鴻海創辦人郭台銘5.5%墊底，種種數據都可以顯示「藍白合」動向有多關鍵。
隨著登記截止日即將到來，藍白合持續倒數破滅，侯辦表示，目前在等待柯文哲，還有最後48小時，希望柯文哲以9份民調，用透明公開方法，一起在全民見證下說清楚。不過民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊也在晚間在臉書表態「柯文哲將以台灣民眾黨總統參選人身分拚戰到底，這句話應該很清楚」，也在留言處回應「有人看不懂嗎？」藍白河破局意味又加深不少，最終結果到底會如何衝擊2024總統大選，還有待觀察。
該民調由美麗島電子報（即經費來源）委託戴立安（問卷設計與分析。委託畢肯市場研究公司執行電訪）進行調查，調查範圍全國22個縣市，設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），調查期程2023年11月20日至21日。
抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號，成功完訪1071人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。
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