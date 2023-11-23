快訊／藍白合破局！黃珊珊：柯文哲以民眾黨總統候選人參選到底

藍白合破局倒數！最新「2024總統大選民調」　若四腳督第一名是他

▲2024年大選即將進入關鍵倒數階段，藍白合是否合作只剩2天的期限可以協商。（圖／侯友宜、賴清德、柯文哲臉書、記者葉政勳攝，社群中心合成）
▲2024年大選即將進入關鍵倒數階段，藍白合是否合作只剩2天的期限可以協商。（圖／侯友宜、賴清德、柯文哲臉書、記者葉政勳攝，社群中心合成）

記者張嘉哲/綜合報導

藍白合議題近日發生巨變，因為民眾黨與國民黨在「民調誤差範圍」認知不同的情況下，合作破局，雖然侯友宜競選辦公室日前發聲表示，會等柯文哲最後48小時，但是柯文哲競選總幹事黃珊珊也在晚間在臉書發文表示「柯文哲將以台灣民眾黨總統參選人身分拚戰到底，這句話應該很清楚！」被外界認為藍白合應該確定破局。那麼如果藍白合最終破局，而柯郭、侯郭也無法整合的情況下，2024總統大選再度回到四腳督的情況，根據最新民調顯示，由民進黨賴清德支持度暫居第一。

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根據《美麗島電子報》公布的最新「2024年大選11月下旬民調」，如果局面是三腳督的話，民進黨總統候選人賴清德以31.8%暫居第一，國民黨總統參選人侯友宜29.6排第二，最後則是民眾黨總統參選人柯文哲，以27.1％排名第三。

而如果在登記截止日之前，藍白、在野黨都沒有整合完成，總統大選再度回到四腳督的局面，那麼根據最新民調，賴清德以30.4%排第一、侯友宜27.2%居次、柯文哲22.9%第三、鴻海創辦人郭台銘5.5%墊底，種種數據都可以顯示「藍白合」動向有多關鍵。

▲柯文哲、侯友宜、郭台銘。（合成圖／NOWnews資料畫面）
▲在野黨如果沒有整合成功的話，根據最新民調顯示，不論是三腳督還是四腳督，民進黨候選人賴清德的民調都是第一。（合成圖／NOWnews資料畫面）
隨著登記截止日即將到來，藍白合持續倒數破滅，侯辦表示，目前在等待柯文哲，還有最後48小時，希望柯文哲以9份民調，用透明公開方法，一起在全民見證下說清楚。不過民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊也在晚間在臉書表態「柯文哲將以台灣民眾黨總統參選人身分拚戰到底，這句話應該很清楚」，也在留言處回應「有人看不懂嗎？」藍白河破局意味又加深不少，最終結果到底會如何衝擊2024總統大選，還有待觀察。

▲民眾黨主席柯文哲承認近期常和郭董碰面，但郭董並沒有推薦不分區立委人選在民眾黨的提名人選當中。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.22）
▲民眾黨主席柯文哲日前在誓師KP大會上喊出「我將以台灣民眾黨總統參選人身分拚戰到底」。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.22）
該民調由美麗島電子報（即經費來源）委託戴立安（問卷設計與分析。委託畢肯市場研究公司執行電訪）進行調查，調查範圍全國22個縣市，設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），調查期程2023年11月20日至21日。

抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號，成功完訪1071人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

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