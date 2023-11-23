朝鮮半島緊張！北韓停止《九一九軍事協議》 恢復所有軍事措施
北韓21日發射軍事偵察衛星，引發韓國、日本等鄰邦不滿，美國也譴責北韓此舉公然違反聯合國制裁，而平壤不僅宣稱將來還會發射更多枚，更於今（23日）宣布，立即恢復根據《九一九軍事協議》暫停的所有軍事措施，警告韓國將為其決定付出「沉重代價」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《韓聯社》報導，北韓21日發射軍事偵察衞星「萬里鏡1號」後，韓國宣布中止兩韓《九一九軍事協議》部分內容，對此北韓軍方回應，發射偵察衛星是合法行使主權及自衛權，批評韓國因此暫停軍事協議部分條款，作為反制，北韓亦不再受《九一九軍事協議》約束，將立即恢復所有陸海空軍事措施。
北韓國防部的聲明指出，將在兩韓軍事分界線地區，部署更強大的部隊、更先進的軍事裝備，直言：「由於韓國方面的蓄意挑釁，九一九軍事協議已成為空殼。」
北韓國防部並威脅，大韓民國的人民，必須為其不負責任的政治和軍事挑釁付出代價，這已導致局勢陷入無法控制的局面：「如果發生不可逆轉的衝突，對方將承擔全部責任。」
《九一九軍事協議》是由兩韓在2018年簽署，按協議內容，兩韓不得在陸、海、空等所有空間進行任何敵對行動，並設置緩衝區域，「軍事分界線」（Military Demarcation Line, MDL）起算10公里或15公里以內被設為禁飛區域。