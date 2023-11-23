MLB／天使別再指望大谷翔平回來 將面臨黑暗期：Trout恐一起賣掉
洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平在今年季後成為自由球員，目前正在與各隊進行交涉談判，儘管老東家天使仍抱有一絲希望，但美媒《BollyInside》指出，大谷重回到天使隊的機率是微乎其微。
記者路皓惟/綜合報導
大聯盟世界大賽結束後，雖然天使握有獨家談判期，但在這端時間中，天使與大谷的談判並無明顯進展，因此，天使向大谷提出了合格報價（Qualifying Offer）。然而，大谷拒絕了這個報價，決定尋求其他機會，與其他球隊進行談判。
對於天使隊來說，若無法再簽回這位二刀流巨星，等於將是毫無回報的失去大谷翔平，所以從天使球團的角度來思考，天使無疑希望能夠重新簽回他。
《BollyInside》表示，「大谷有機會簽下史上最大合約，所有30支球隊都有機會與他簽約，其中一些球隊態度更是非常積極。」美媒指出，老東家天使隊也將捲入這場激烈的大谷爭奪戰，但天使與其他球隊相比，並無特別大的優勢。
此外，生涯三度贏得MVP的「神鱒」Mike Trout也是球迷關注的焦點之一，若天使未能簽回大谷，恐加速Trout的出走，「天使似乎很難在未來幾年打進季後賽，儘管不是徹底重建，但天使正走向重建黑暗期，如果Trout渴望世界大賽，天使絕對不會是合適的地方。」