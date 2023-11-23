只有一天！超商美式、拿鐵「買2送2」可寄杯　感恩節7-11咖啡半價

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OKmall雲端商城同樣只限一天，有大杯莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，享同品項買10送10，再送OKpoint 666點。
7-11今起至11月26日限時5天，全台門市濃萃美式咖啡、黑糖珍珠撞奶同品項任選買2送2、大杯精品美式咖啡買2送2。
即起至12月31日前會員於APP循環杯功能頁線上借杯，並於提供循環杯服務的7-11取杯成功，可享當筆「大杯濃萃美式」優惠價30元（原價50元），使用循環杯裝美式，還能再折扣5元優惠，相當於半價開喝。7-11 APP行動隨時取也有推出黑五寄杯咖啡優惠：
◾雞尾酒風味氣泡咖啡（莫西多、白色佳人）任選買2送2，單杯原價99元、特價45元（5折）
◾To b. by agnès b.經典冰可可 4杯260元，單杯原價99元、特價65元（66折）
◾風味系列指定熱飲任選買5送2，皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵，單杯原價55元、特價40元（73折）
◾特大杯拿鐵／特大杯美式，任選買5送2，單杯原價70元、特價50元（72折）
◾香鑽水果茶買5送2．，單杯原價70元、特價50元（72折）
◾燕麥系列指定冰飲買5送2，燕麥奶茶／大杯燕麥拿鐵／黑糖珍珠燕