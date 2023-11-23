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只有一天！超商美式、拿鐵「買2送2」可寄杯　感恩節7-11咖啡半價

▲感恩節加黑色購物節優惠齊發，OK超商11月24日當天，大杯美式、拿鐵買2送2可寄杯。（圖／OK提供）
▲感恩節加黑色購物節優惠齊發，OK超商11月24日當天，大杯美式、拿鐵買2送2可寄杯。（圖／OK提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

感恩節加黑色購物節優惠齊發！OK超商11月24日當天，大杯美式、拿鐵買2送2可寄杯；7-11即起APP行動隨時取，也有雞尾酒氣泡咖啡買2送2，單杯原價99元、平均特價50元半價喝，門市也有濃萃美式咖啡、黑糖珍珠撞奶買2送2優惠，使用APP線上租借循環杯，可享原價50元的濃美式30元優惠，加上循環杯裝咖啡可再折5元，相當於半價喝咖啡。

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OK超商11月24日歡慶黑色購物節，門市購買大杯莊園級美式／拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式／拿鐵，享同品項買2送2，不限組數可寄杯。

OKmall雲端商城同樣只限一天，有大杯莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，享同品項買10送10，再送OKpoint 666點。

▲補班日優惠開跑，OK超商咖啡買2送1，有美式跟拿鐵。（圖／OK提供）
▲感恩節加黑色購物節優惠齊發，OK超商11月24日當天，大杯美式、拿鐵買2送2可寄杯。（圖／OK提供）
7-11今起至11月26日限時5天，全台門市濃萃美式咖啡、黑糖珍珠撞奶同品項任選買2送2、大杯精品美式咖啡買2送2。

即起至12月31日前會員於APP循環杯功能頁線上借杯，並於提供循環杯服務的7-11取杯成功，可享當筆「大杯濃萃美式」優惠價30元（原價50元），使用循環杯裝美式，還能再折扣5元優惠，相當於半價開喝。7-11 APP行動隨時取也有推出黑五寄杯咖啡優惠：

◾雞尾酒風味氣泡咖啡（莫西多、白色佳人）任選買2送2，單杯原價99元、特價45元（5折）

◾To b. by agnès b.經典冰可可 4杯260元，單杯原價99元、特價65元（66折）

◾風味系列指定熱飲任選買5送2，皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵，單杯原價55元、特價40元（73折）

◾特大杯拿鐵／特大杯美式，任選買5送2，單杯原價70元、特價50元（72折）

◾香鑽水果茶買5送2．，單杯原價70元、特價50元（72折）

◾燕麥系列指定冰飲買5送2，燕麥奶茶／大杯燕麥拿鐵／黑糖珍珠燕麥奶，單杯原價75元、特價54元（72折）

▲APP行動隨時取也有氣泡咖啡買2送2，同系列任選買2送2咖啡優惠。（圖／7-11提供）
▲APP行動隨時取也有氣泡咖啡買2送2，同系列任選買2送2咖啡優惠。（圖／7-11提供）

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